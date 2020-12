Pamja e rindërtuar e “Farit të Dyrrahut”, sipas Kolonës së Trajanit, si shembull për t’u ndjekur

Është i njohur fakti se Dyrrahu i lashtë, në kohën e tij, ishte një qytet i zhvilluar e pse jo edhe i begatë. Dëshmitë arkeologjike e historike ndihmojnë dhe hedhin dritë mbi këtë aspekt. Sidoqoftë, ato nuk janë të plota dhe nuk arrijnë të na shfaqin para syve tërë bukurinë e atij qyteti, jetën e tij shoqërore, politike e artistike. Kjo ndodh deri diku me të gjitha qytetet e hershme. Madje ka qytete të lashta, të njohura, që janë zhdukur një herë e përgjithmonë nga kujtesa e njerëzimit. Por, jo Durrësi! Ai ka lënë gjurmë dhe e ka vazhduar jetën e tij shekull pas shekulli, shtresë pas shtrese mbi të njëjtën hapësirë jetese, që nga antikiteti e deri sot, duke të dhënë idenë e një feniksi që jeton në hirin e tij mijëravjeçar. Se sa i zhvilluar ka qenë Dyrrahu i moçëm e shfaq një shembull i cili vlen të përmendet, edhe për arsye të kohës që po jetojmë: koha e “Covid-19”.

“Për epidemitë në troje ilire, është për t’u theksuar se murtaja shumë shpesh ka goditur popullsinë ilire. Lidhur me epideminë e murtajës dhe epidemi të ngjashme në Iliri janë ruajtur shënime të shumta. Tek autorët e antikitetit dhe sipas burimeve të tjera, ndeshim shënime interesante edhe për disa mjekë materialistë ilirë. Kështu, në Dyrrachion (Durrësi i antikitetit) është gjetur një mbishkrim i njëfarë mjeku okulist me emër filolog (“Philologo, medico oculario”). Kjo e dhënë e drejtpërsëdrejtë dëshmon se në Durrësin e antikitetit kishte jo vetëm mjekë të përgjithshëm, por dhe të specializuar ngushtë, dhe se specializimi mjekësor nuk është produkt i mjekësisë moderne. Nga Durrësi qe edhe mjeku ilir Philonides. Ai, qe nxënës i mjekut më të madh të kohës, Asklepiadit, dhe pasi që i kreu studimet, u kthye në atdhe, ku, duke mjekuar me sukses, shkroi edhe 4 libra me përmbajtje mjekësore. Philonidi jetoi rreth vitit ‘30 para erës sonë. Një kohë të gjatë jetoi dhe veproi në Sicili dhe shkroi vepra mbi mjekësinë, pomadat dhe kurat, pasqyrë mbi farmakologjinë dhe komente mbi veprat e Hipokratit. Fatkeqësisht deri sot kemi njoftime vetëm për titujt e këtyre veprave të Philonidit… Nuk ka dyshim se edhe në popullarizimin e madh të perëndisë Eskulap, në mesin e ilirëve, në kohën romake, duhet parë dëshmi indirekte për zhvillimin e mendimit mjekësor midis tyre. Aq më tepër, sipas filologut M. Budimir, edhe vetë emri i Eskulapit (Asklepiut) është i origjinës ilire. Eskulapi, sipas shpjegimit që jep ky filolog është i njëjtë si “gjarpëror”. Madje, sipas filologjisë moderne, emri Illyrios etimologjikisht është i lidhur me gjarprin. I pari që konstatoi këtë lidhje qe gjermani O. Gruppe…” (Jahja Drançolli, Musa A. Haxhiu. “Disa aspekte të mjekësisë ilire” në: Gjurmime albanologjike, nr. 18, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1988, f. 48-49).

E solla këtë dromcë nga jeta e lashtë e Durrësit, për të kuptuar se mendimin mjekësor të asaj kohe nuk kemi arritur që ta kapërcejmë ende edhe sot, sepse një mjek të tillë të famshëm, si Philonidi, nuk e kemi. Këto pjesëza jete të lashtë ndihmojnë të përfytyrosh organizimin e dikurshëm dhe arkeologjia të ndihmon të kesh edhe një pamje fizike të asaj kohe. Megjithatë, ekziston një profesion disi i veçantë që merret me rikrijimin vizual të monumenteve të dikurshme, duke përzier arkeologjinë, historinë dhe artin, në një pamje të vetme.

Njëri prej këtyre individëve që merren me këtë punë krijuese, është francezi Jean-Claude Golvin. Ai është një arkitekt, arkeolog dhe një ish-kërkues shkencor i Qendrës Kombëtare të Kërkimit Shkencor, CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Université de Bordeaux III Michel de Montaigne). Konsiderohet si specialisti më i mirë në botë për rikrijimin pamor të zonave më të rëndësishme të antikitetit. Ka prodhuar më shumë se njëmijë vizatime qytetesh e monumentesh të botës së lashtë e të asaj mesjetare, të cilat janë të depozituara në Muzeun e Lashtësisë (Musée de l’Arles) në Arles, – muzeu më aktiv i Francës për këtë periudhë historike, të cilit ia kalon vetëm Luvri. Por, mjafton që dikush të shikojë punimet e Jean-Claude Golvin dhe bindet për bukurinë e hijeshinë e tyre. Pas diplomimit si arkitekt më 1969 dhe si planifikues urban më 1972, ai kreu disa misione arkeologjike. Interesi i tij për amfiteatrot romakë e shtyu që të përfundonte një doktoraturë në histori, më 1985, me tezën: “Amfiteatri roman, një teorizim i formave dhe funksioneve të tij”. Studiues të ndryshëm shqiptarë e të huaj e kanë cituar veprën e tij kur kanë kryer studime për amfiteatrin e Durrësit. Nga viti 1979 deri në vitin 1990 ai jetoi në Egjipt, duke drejtuar qendrën franko-egjiptiane për studimin e Tempullit të Karnakut në Luksor. Pas kthimit në Francë, më 1989, ai u mor plotësisht me rikrijimin pamor të trashëgimisë antike, përmes punimeve me bojëra uji. Botoi shumë libra e artikuj nëpër revista të ndryshme, lidhur me këtë punë.

Një ndër punimet e tij, që lidhet me Shqipërinë, është vizatimi i “Albanie Dyrrachium phare Colonne Trajane”. Golvin, ka rikrijuar “Farin e Dyrrahut” bazuar te dëshmia që shfaqet në Kolonën e Trajanit. I vendosur mes ujërave blu të Adriatikut, fari paraqitet po me atë madhështi që duhet të ketë pasur porti i Dyrrahut, si porta e brigjeve përballë Romës, porta ku fillonte Via Egnatia, porta e Lindjes. Kolona e Trajanit, e cila është marrë si bazë për rikrijimin e farit, është një monument, një kolonë triumfale prej 34 metrash që ndodhet në Romë. Ajo përkujton fitoren e perandorit romak Trajan në dy luftërat që ai kreu në Gadishullin Ilirik kundër dakëve (101-102 dhe 105-106). Kolona përmban 2662 figura të gdhendura dhe 155 skena ndërsa vetë Trajani, shfaqet 58 herë në këtë kolonë. Krahas bukurisë së dukshme artistike që ajo shfaq, kolona paraqet edhe një dëshmi historike për kohën. Ajo dëshmon etnografinë e kohës dhe portretizon skena të prekshme e të vërteta të jetës antike. Kolona e fillon rrëfimin për Luftën e Dytë romako-dake, me skenën ku perandori Trajan kalon detin, – me gjasa nga Brundisium (Brindizi), që është skaji jugor i Via Apia-s, për në Dyrrachium (Durrës), aty ku gjendet skaji perëndimor i Via Egnatia-s. Pas sakrificave që i ofrojnë Trajanit vendasit, pra, ilirët e Dyrrahut, kolona tregon se ai vazhdon marshimin drejt Danubit, për t’u ndeshur me Decebalin e dakëve.

“Fari i Dyrrahut” i pikturuar nga Jean-Claude Golvin, bazohet te gdhendjet e kësaj kolone. Përveç faktit se ai ka sjellë një element të veçantë me këtë rikrijim vizual, duhet parë ky gjest si një shembull për t’u ndjekur. Nisur nga dendësia e monumenteve të kulturës që kemi si vend, lashtësia, historia e larmishme si dhe nga zonat tërheqëse arkeologjike, mund të fillohej një nismë e tillë. Rikrijimi vizual i së shkuarës i bazuar te arkeologjia, historia dhe arti paraqet një mundësi për të parë se si ishin antikiteti e mesjeta shqiptare. Cilësia e punimeve të Golvin-it, nuk qëndron vetëm te hijeshia e ngjyrave dhe kompozimi, por mbi të gjitha te shkalla e vërtetësisë me të cilën ai arrin të rikrijojë të shkuarën e harruar. Nuk na mbetet veçse ta falënderojmë këtë autor e studiues unik, jo vetëm për skicën e “Farit të Dyrrahut”, por për shkëndijën ideore që ai na fal, të cilën nëse e përdorim mund të ndriçojmë më tepër trashëgiminë tonë të hershme kulturore e arkeologjike.