Rritet numri i rasteve të reja me COVID në Itali, 683 persona humbin jetën në 24 orët e fundit

Italia regjistroi 18236 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit nga 185,320 testime të kryera në total. Ndërkohë 683 persona kanë ndërruar jetë.

Numri i përgjithshëm i jetëve të humbura nga COVID që prej fillimit të pandemisë në Itali ka shkuar 67,220 ndërsa rastet e konfirmuara pozitive janë pothuajse dy milionë në total.

Ndërkohë që janë shënuar 27913 të shënuar, 1,203,814 në total. Rajoni me numrin më të lartë të infeksioneve ishte Veneto me 4402 raste të reja e ndjekur nga Lombardia me 2730 dhe Lazio me 1597.