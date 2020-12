Detaje të rënda/ Çifti Pasho u masakrua i veshur me pizhama, ua hapën vetë derën vrasësve! Kush i tradhtoi?

Shpëtim dhe Teuta Pasho mund të kenë hapur derën për vrasësit e tyre. Trupat e çiftit nga Vlora u gjetën të copëtuar në katër valixhe në një fushë midis burgut Sollicciano dhe autostradës së Firences.

Kjo është një nga hipotezat për të cilat hetuesit po punojnë pa pushim. Nga mbetjet e gjetura në katër valixhet doli se ajo kishte veshur një fustan dhe ai ndoshta pizhama.

Megjithëse nuk mund të thuhet me siguri se ata ishin sulmuar në gjumë, ajo që dihet është se ata ishin në shtëpi dhe nuk kishin dyshuar se do të gjendeshin në një situatë të rrezikshme.

Ata mund të jenë tradhtuar nga dikush që e njihnin dhe më pas janë sulmuar me egërsi. Burri u godit me thikë në fyt, ndërsa gruaja u rrah barbarisht. Në mbetjet e veshjeve, ekspertët mjek-ligjor po bëjnë të gjitha hetimet, duke përfshirë kërkimin për ADN të njerëzve të tjerë, me shpresën për të gjetur një detaj për të identifikuar vrasësit.

Gjurmët e ADN-së gjithashtu kërkohen në paketimin e mbetjeve të kufomës, celofanit dhe shiritit ngjitës. Aty ku ndodhi agresioni brutal është thelbësore, ku eshtrat janë mbajtur për këto vite është pyetja e dytë pa përgjigje.

Ajo që hetimet kanë rindërtuar deri më tani është që bashkëshortët, fillimisht mysafirë të vajzave të tyre, duhet të ishin zhvendosur nga një pronar në Scandicci. Por atje, nga kontrollet e para, ato nuk do të mbërrinin kurrë. Vajzat thonë se sa herë që prindërit e tyre vinin në Itali për mjekim ata merrnin me qira një apartament, herë në Firence, herë në Scandicci, shkruan Corriere.

Shtëpia dhe garazhi i djalit të çiftit, Taulant Pasho, midis 2016 dhe 2017, ishin objekt i disa raporteve nga disa godina për shkak të erërave të këqija.

Megjithatë, ekspertimet nuk arritën të zbulonin asnjë gjë të dyshimtë në kohë përveç faktit se qentë e Pashos jetonin në kushte higjienike të dobëta.

Sidoqoftë, në shtëpinë e Pashos, rojet kurrë nuk arritën të hynin sepse asnjë urdhër kërkimi nuk u dha kurrë. Taulanti është shumë i dashur për qentë e tij dhe kur të përfundojë në burg ai rekomandon që e dashura e tij të kujdeset për ta.