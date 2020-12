Infermieres i bie të fikët pasi merr vaksinën kundër Covid-19 (Video)

Një infermiereje në Spitalin Memorial CHI në Tenesi, i ra të fikët gjatë një konference për shtyp menjëherë pasi mori vaksinën kundër koronavirusit, Pfizer.

Infermierja Tiffany Dover po fliste në podium për rëndësinë e vaksinimit kur ndërpreu fjalën e saj për të thënë: “Më falni, po ndiehem shumë e trullosur”.

Më pas ajo vuri dorën në kokë, kërkoi përsëri falje, dhe nisi të largohej nga podiumi kur papritmas u rrëzua në dysheme. Kamerat kapën mjekët dhe kolegët e saj që i erdhën menjëherë në ndihmë.

“Ky është një reagim që mund të ndodhë shumë shpesh me çdo vaksinë ose injeksion”, tha Drejtori i CHI Memorial, dr. Jesse Tucker.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.

“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc

— Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020