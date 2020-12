“Jeni të korruptuar”, Nasim Haradinaj akuza ndaj Prokurorisë Speciale

Në seancën e Dhomave të Specializuara ndaj nënkryetarit të OVL-UÇK-së, Nasim Haradinaj, ka pasur akuza ndaj Prokurorisë Speciale.

Haradinaj u shpreh se në vendin e tij duke u akuzuar duhet të ishin kolegët e Prokurorisë Speciale të cilët i nxorën dokumentet, pasi sipas tij, OVK-UÇK asnjëherë nuk ka pasur qasje për nxjerrjen e këtyre dokumenteve.

“Kjo prokurori është politike e selektive dhe e njëanshme, Por tani me veprimin e tyre po dyshoj dhe po bindem qe është e korruptuar se ndryshe nuk do t’ju dilte i gjithë ai material nga zyrat e tyre”, tha Haradinaj. Ndërsa, ecuria e çështjes për Haradinajn do të mbahet më 7 ose 8 janar.