Mitsotakis cakton datën, më 28 dhjetor do të vaksinohet me gruan e tij ‘live’ në spital

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dhe gruaja e tij do të vaksinohen për COVID-19 para fundit të 2020. Kështu kanë raportuar mediat greke.

Mitsotakis më parë kishte paralajmëruar se ai dhe familja e tij do jenë të parët që do vaksinohen në Greqi për të siguruar efikasitetin e vaksinës.

E gjitha do të bëhet live në spitalin ‘Evangelismos’ të Athinës kur 3 ditë para vitit të ri Mitsotakis nën praninë e mediave bashkë me gruan e tij Mareva Mitsotaki do të marrin vaksinën ndaj COVID-19.