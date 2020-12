Rama publikon fotot: Arritjet e mëdha realizohen duke bërë çdo ditë një përparim të vogël!

Numri një Qeverisë, Edi Rama, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook” shkruan se arritjet e mëdha realizohen duke bërë çdo ditë, me durim, një përparim të vogël.

Teksa publikon foto nga shkolla të rindërtuara apo punime në rrugë, kryeministri thekson se rëndësi ka që të mos kthehemi ne mbrapa, po të vazhdojmë ngjitjen pa u ndalur.

“Arritjet e mëdha realizohen duke bërë çdo ditë, me durim, një përparim të vogël dhe nëse aq shumë ditë, o Zot sa shumë, nuk do të ishin çuar dëm në të shkuarën, sot do të ishim ngjitur shumë më lart… Por tërë ajo kohë e ikur nuk kthehet më, tani rëndësi ka që të mos kthehemi ne mbrapa, po të vazhdojmë ngjitjen pa u ndalur, me një përparim të vogël përditë, në çdo drejtim!”, shkruan Rama.