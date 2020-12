“Reforma në Drejtësi duhet të vazhdojë”, ambasada e SHBA: Mbështesim me forcë një sistem të drejtë dhe funksional!

Ambasada e SHBA në Tiranë thekson përmes një mesazhi në “Facebook” se Reforma në Drejtësi duhet të vazhdojë të ecë përpara hap pas hapi.

Referuar vendimit të ditës së djeshme, ku Kuvendi miratoi një tjetër anëtar të Gjykatës Kushtetuese, Ambasada e SHBA deklaron se do vijojë të mbështesë me forcë dëshirën e popullit shqiptar për një sistem drejtësie transparent, të drejtë dhe tërësisht funksional.

“Reforma në Drejtësi nuk do të jetë e lehtë, e shpejtë apo perfekte, por është duke ecur përpara – hap pas hapi – dhe duhet të vazhdojë. Shtetet e Bashkuara do të vijojnë të mbështesin me forcë dëshirën e popullit shqiptar për një sistem drejtësie transparent, të drejtë dhe tërësisht funksional. Falë bashkëpunimit të ngushtë midis Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Presidencës dhe Parlamentit, me këtë emërim në pritje, Shqipëria është vetëm një gjykatës larg nga një Gjykatë Kushtetuese funksionale (funksionaliteti kërkon një kuorum prej 6 gjykatësish nga 9). Veprimet e tyre u përgjigjen opinionit të Komisionit të Venecias, kërkesave për pranimin në Bashkimin Europian dhe – më e rëndësishmja – kërkesës së popullit shqiptar. Le të ecim përpara – hap pas hapi”, thuhet në mesazhin e ambasadës amerikane.