Skandali i forcave “Shqiponja”/ Efektivët qëllojnë me armë zjarri drejt automjetit, policia fsheh ngjarjen

Shoqata e punonjësve të policisë në lirim, ka denoncuar një rast flagrant të përdorimit të armës nga ana e patrullës së Shqiponjave.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ thuhet se policia e Fierit ka fshehur ngjarjen e ndodhur në fshatin Qenas, ku efektivët e Shqiponjave kanë qëlluar me armë ndaj një mjeti tip Benz ML me targë TR 4372P. Ngjarja mësohet të ketë ndodhur në mbrëmjen e datës 14 Dhjetor, kur është bërë dhe shoqërimi në komisariat i personave që ndodheshin në automjet.

“Materialet për ngjarjen deri në këtë moment, nuk janë referuar në Prokurori. Policia e shtetit përsëri në devijancë të detyrave, kompetencave dhe misionit të saj. Përdor armë pa kriter, nuk jep shpjegime pse shoqërohet mjeti në Komisariat dhe në krye të të gjitha shkeljeve qëndron fakti që nuk e referon në Prokurori”, shkruan ndër të tjera shoqata e punonjësve të policisë.

Statusi i Shoqatës së Punonjësve të Policisë në Lirim:

POLICIA E SHTETIT FSHEH NGJARJEN NË FIER

Në vazhdën e sjelljeve abuzuese të Policisë së Shtetit, kundër çdo parimi, norme e ligji, pas ngjarjeve shumë të rënda me vrasjen e një të riu në Tiranë dhe sjelljen e tyre dhunuese përtej çdo limiti me protestuesit. Policia përfshihet në një tjetër ngjarje të dyshimtë dhe në shkelje me rregulloren dhe Ligjin për Policinë e Shtetit.

Drejtoria Vendore e Policisë Fier ka fshehur ngjarjen e ndodhur ne fshatin Qenas, Fier. Mbremjen e datës 14 duke u gdhirë 15 dhjetor, patrulla e policisë sektori Shqiponja kanë gjuajtur me armë zjarri në drejtim të një automjeti tip Benz ML, ngjyrë gri me targë TR 4372 P. Ky automjet së bashku me personat janë shoqëruar në Komisariatin e Policisë Fier.

Automjeti pasi është kontrolluar e mbajtur në Komisariat për orë të tëra është liruar bashkë me drejtuesin e tij. Punonjësit e Policisë që qëlluan me armë në drejtim të automjetit janë Donald Bedri dhe Renald Stasa, të dy punonjës të ri në detyrë.

I bëjmë thirrje me forcë Policisë së Shtetit, ndal represionin e ktheu në binarët e ligjit dhe të misionit të Organizatës.