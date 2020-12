U vranë në gjumë dhe u copëtuan me sharrë elektrike, detaje nga vrasja e çiftit shqiptar

Të dhënat për vrasjen makabre të çiftit Shpëtim dhe Teuta Pasho në Itali, sa shkojnë dhe bëhen edhe më të rënda. Sot, mediat italiane shkruajnë se çifti Pasho janë vrarë në shtëpinë me qira ku po rrinin, dhe se trupat e tyre janë vendosur në 4 valixhe pranë burgut Solliciano.

Shpëtimi, shkruajnë mediat fqinje është qëlluar me thikë kur po flinte gjumë, ndërsa gruaja, Teuta është rrahur deri në vdekje. Në momentin kur janë vrarë, ata ishin të dy të veshur me pizhama gjumi. Trupat e tyre u prenë pas vdekjes me sharrë elektrike dhe u mbështollën me letër.

Sipas ekspertëve, trupat janë mbajtur në frigorifer për disa kohë, prandaj edhe nuk janë dekompozuar. Tashmë hetuesit i kanë sytë tek Taulant Pasho. Prokuroria italiane kërkon që ta marrë në pyetje, por për këtë duhet aprovimi nga autoritetet zvicerane, atje ku ai po vuan dënimin./dosja.al