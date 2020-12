Horoskopi, 20 dhjetor 2020

Dashi

A jeni gati të ecni përpara në një projekt apo marrëdhënie të re? Ju jeni të aftë të bëni disa hapa kryesorë tani, prandaj merrni masa. Ju duhet të ecni përpara drejt këtij qëllimi pa u shqetësuar për asgjë.

Demi

Bota e jashtme nuk ka shumë për t’ju ofruar tani, kështu që është koha e duhur për të kaluar pak kohë të qetë në shtëpinë tuaj. Nuk është se nuk jeni të interesuar të argëtoheni. Vetëm se energjia e njerëzve të tjerë ka të ngjarë të jetë e ulët.

Binjaket

Ju dhe një person tjetër jeni partnerë të shkëlqyeshëm, por ndoshta kohët e fundit nuk keni qenë mirë me njëri tjetrin. A mund të jetë koha për një pushim? Disa kohë vetëm do të ndihmojë.

Gaforrja

Pas një periudhe të gjatë ndjenje sikur nuk keni kontroll mbi orarin tuaj, sot gjërat do të ndryshojnë. Cila është gjëja e parë që duhet të bëni? Programoni pak kohë vetëm. Vendosni të paktën një orë sot kur të bëni diçka për veten tuaj.

Luani

Pikërisht kur ju jeni kaq rehat në rutinën tuaj, ju vjen një mundësi për të shkuar në një aventurë interesante. A jeni gati për të? Nëse gjithçka që dëshironi është më shumë stimulim, atëherë kapeni këtë mundësi me të dy duart!

Virgjeresha

Ju mund të jeni i zënë duke kërkuar mundësi të reja për të zgjeruar horizontin tuaj. Të merresh seriozisht me fillimin e një biznesi, ose të përmirësosh atë që ke është me shumë rëndësi. Mundohuni të ecni me ritmin e valëve.

Peshorja

Ju keni aftësinë të jeni shumë ekspresivë sot, që do të thotë se është një ditë e shkëlqyeshme për të dhënë mendimin tuaj dhe për të motivuar njerëzit e tjerë. Të gjithë me të cilët do të flisni do të jenë në gjendje të kuptojnë nuancat delikate që po përpiqeni të komunikoni.

Akrepi

Për shumë kohë ju u keni fshehur të tjerëve atë që keni për të ofruar. Të jesh i turpshëm dhe i butë mund të jetë i lezetshëm për një kohë, por ju po ndërtoni mure midis vetes dhe njerëzve që duan t’ju njohin më mirë. Ju duhet të ndërmerrni një rrezik më të madh.

Shigjetari

Ju duhet të përpiqeni të çlironi një pjesë të krijimtarisë suaj sot. Mund t’ju ndihmojë të ndiheni më të fuqishëm, të lirë dhe më e rëndësishmja, të lumtur. Gjithçka që mund të bëni për të shprehur veten do t’ju ndihmojë të ndiheni më të bazuar dhe të përqendruar.

Bricjapi

Nëse mendoni se jetës suaj i mungon disiplina tani, kjo është një shenjë e sigurt se diçka nuk po shkon siç duhet! Rrëmuja përreth jush po del pak nga kontrolli në fusha të tjera të jetës tuaj dhe ka filluar t’ju shqetësojë shumë. Sot, kaloni ca kohë duke vendosur rregull përsëri në botën tuaj.

Ujori

Sot është një ditë e shkëlqyeshme për tu rilidhur me disa miq me të cilët i keni humbur kontaktet. Nëse keni menduar shumë për dikë nga e kaluara juaj kohët e fundit, pse të mos bëni një kërkim në internet dhe të shihni nëse mund të zbuloni se ku ndodhen tani?

Peshqit

Pamja juaj fizike nuk është gjithmonë një pasqyrim i saktë i brendësisë suaj. Nëse ndiheni sikur keni nevojë të humbni peshë, të shtoni peshë ose thjesht të bëni një prerje flokësh tjetër, duhet të bëni një përpjekje për të filluar transformimin që sot.