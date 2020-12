“Kisha përshtypjen se po hyja në një arkivol”, Kryepeshkopi Janullatos rrëfen betejën me Covid

Kryepeshkopi Anastas Janullatos ka rrëfyer ‘betejën’ e tij me Covid për mediat greke. Ai u shpreh se kur ishte sëmurë nuk kishte frikë, por një shqetësim që s’e kishte ndjerë më parë.

Gjithashtu Kryepeshkopi u shpreh se do ta marrë vaksinën kundër koronavirusit sipas udhëzimeve të mjekëve.

“Nuk ndjeva frikë, vetëm një shqetësim të paprovuar më parë. Unë kam kaluar shumë sëmundje në jetën time, por kjo ishte një aventurë në një terren të panjohur. Kur më futën në kapsulë kisha përshtypjen se po hyja në një arkivol. Në atë moment gjeta përsëri strehë në të vërtetat që gjithmonë më kanë mbështetur në jetën time. Ata që vënë në dyshim faktet tronditëse të pandemisë me sa duket janë prekur nga një tjetër sëmundje serioze, të identifikuar me thënien e lashtë: “ Nuk më bind dhe nëse më bind. Debati publik duhet të jetë krijues, ai kërkon njohuri serioze, përgjegjësi dhe maturi. Polarizimi është një formë e majisjes dhe prishjes. Unë e kuptoj zemërimin, por ne duhet të shmangim dëshpërimin. Pështjellimi i shkaktuar nga pandemia duhet të merret seriozisht, me një frymë kritike, solidaritet, besim dhe shpresë. Të gjithë duhet të punojmë së bashku. Duke theksuar nevojën për drejtësi sociale, respekt për çdo qënie njerëzore dhe kujdes për ata që vuajnë si dhe të dobëtit. Sigurisht që unë do ta bëj vaksinën sipas udhëzimeve të mjekëve të mi”.

Kreu i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Anastasi Janullatos u infektua me koronavirus më 11 nëntor. Gjendja e tij u përkeqësua dhe u transportua me urgjencë në Greqi me avion ushtarak për ndihmë të specializuar mjekësore.