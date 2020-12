Agjencia e Europiane e Barnave jep ‘OK’, rekomandohet përdorimi i vaksinës ndaj COVID-19 të Pfizer në BE

Agjencia Europiane e Barnave ka dhënë dritën jeshile që BE të përdorë vaksinën e Pfizer ndaj COVID-19.

Sipas njoftimit të EMA, në BE mund ta përdorin vaksinën të gjithë personat mbi 16 vjeç. Pritet që në BE vaksinimi tashmë të nisë para përfundimit të 2020.

BE i bashkohet Britanisë dhe SHBA apo dhe disa vendeve të tjera si Rusia e Kanadaja që të përdorë një vaksinë ndaj COVID-19.

Deri më tani BE ka një kontratë me AstraZeneca për një sasi prej 400 milionë dozash, por Presidentja e KE Von der Leyen ka deklaruar se synon më shumë. Ndërkaq ky është një lajm i mirë dhe për Shqipërinë e Ballkanin Perëndimor që do e përfitojnë pikërisht këtë vaksinë nëpërmjet donacioneve të vendeve të BE apo nga marrëveshja me COVAX që ka lidhur qeveria shqiptare.