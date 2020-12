Bes Kallaku reagon për versionin e ri të Covid-19: Tallje b*the me njerëzit

Një variant i ri i Covid-19 po qarkullon në Britaninë e Madhe, i cili duket se është edhe më përhapës se virusi aktual. Në lidhje me këtë ka reaguar dhe aktori i humorit Bes Kallaku. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, aktori e cilëson këtë lajm si “tallje b*ythe me njerëzit”.

‘Paska dal version i ri i virusit covid-19. Ka bo update virusi dmth. Tashi që doli vaksina dmth. Hadje tallje b*the me njerëzit, hajde’ ka shkruar në postim aktori i humorit.

Nisur nga kjo Britania e Madhe mbylli në një izolim total të gjithë vendin disa ditë para Krishtlindjeve. Sakaq, autoritetet shqiptare, kanë vendosur të pezullojnë fluturimet nga Britania në Shqipëri nga nesër deri në datë 6 janar.