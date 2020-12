Gjatë 24 orëve në Itali 415 persona kanë humbur betejën me Covid-19. Autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se janë realizuar 87,889 teste, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 10,872 pacientë.

Ajo çfarë vihet në dukej është ulja e numrit të pacientëve në spital , ndërsa theksohet se shkalla e pozitivistet është në rritje.

Ndërkohë Veneto konfirmohet si rajoni më me shumë të prekur me 2,583 raste, ndjekur nga Emilia-Romagna me 1,594, Lazio 1,205 dhe Lombardia 950.