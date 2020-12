Ndryshojnë masat në vendin tonë/ Ora policore nis në 20:30, mbyllen baret dhe restorantet

Ministrja Manastirliu në një deklaratë për shtyp ka bërë me dije se masat e reja. Nga data 24 vendi do të hy në orën policore në orën 20 e 30. Kjo fashë orari është e vlefshme deri me datë 4 janar. Në po këtë orë mbyllen edhe baret dhe restorantet.

‘Kufizime nga ora 20 e 30 deri në 6, duke nisur nga data 24 Dhjetor deri në 4 Janar. Prej datës 5 Janar kufizimi rikthehet në orën 22:00. Kufizimi i aktiviteteve të vareve dhe restoranteve fastfood dhe bareve duke filluar nga ora 20 e 30 deri në 6 të mëngjesit.’- u shpreh ministrja.