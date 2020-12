Bilanci në Itali: 13,318 raste të reja dhe 628 viktima në 24 orët e fundit

Gjatë 24 orëve në Itali janë shënuar 628 viktima nga koronavirusi, ndërsa që nga fillimi i pandemisë kanë humbur jetën 69,842 pacientë.

Autoritetet bëjnë me dije se në Itali gjatë 24 orëve të fundit është vënë re një ulje e personave pozitivë dhe një rritje e pacientëve të shëruar.

Gjithashtu Autoritetet shëndetësore raportojnë se janë regjistruar 13,318 raste të reja duke e çuar numrin e përgjithshëm të të prekurve në 1,977,318 raste.

Veneto mbetet rajoni më i prekur me 3,082 raste, ndjekur nga Lombardia me 2,278 raste, Lazio me 1,288 dhe Emilia Romagna me 1,162.