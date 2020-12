Del lista/ 842 familjet që përfitojnë kredi të butë për shtëpi. Emrat e përfituesve që do t’u lëvrohen paratë nga banka

Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi dje listën me 842 familje dhe çifte të reja, të cilat përfitojnë nga programi i kredisë së butë, për t’i hapur rrugë blerjes së një shtëpie.

Lajmin e ka bërë të ditur kryebashkiaku Erion Veliaj gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak. “Lajmi më i mirë që lidhet me rininë dhe çiftet e reja, ka të bëjë me 842 kredi të buta, të cilat do i japim në këtë raund të parë për 842 familje të reja, që kanë ardhur në Tiranë me aspirata e ëndrra të mëdha, për çifte të reja që kanë mbaruar Universitetin dhe sapo kanë filluar punë këtu. Strehimi i familjeve të reja apo i familjeve të prekura nga tërmeti do të jetë refreni i këtij viti”, tha në mbledhje Veliaj.

Fituesit që kanë plotësuar kriteret e përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak, do të përfitojnë kredi me interesa të buta për të blerë shtëpi, falë programit që po aplikon Bashkia e Tiranës.

LISTA

Nr. Rendor Emër Atësi Mbiemër Njwsia Administrative/Lagjia

1 Armand Ilir Basha 8

2 Ardon Arqile Komini 9

3 Alqi Tasi Janaqi 8

4 Ferzilet Thoma Osmëni 8

5 Indrit Adem Shehi 3

6 Arnilda Gëzim Canaj 14

7 Lorela Loni Jano 5

8 Anisa Shkëlqim Suli 9

9 Orjana Gëzim Rira 4

10 Ina Dragush Zjarri 14

11 Agustin Ramiz Aruçi 4

12 Jeorida Mestan Shllaku 14

13 Mateo Ilir Nerguti 3

14 Shkëlqim Beqir Zuna 9

15 Daniela Agim Muço 9

16 Ervin Hair Dollani Dajt

17 Ermelinda Lulzim Kallmeti 4

18 Erkenc Kujtim Nako 1

19 Ledjon Stavri Tashi 4

20 Erlin Ermal Uznova 1

21 Geraldo Engjëll Zanaj 7

22 Elvana Sulo Sadiku 14

23 Iris Thoma Leka 14

24 Eljona Luan Baho 10

25 Afred Mersin Çejku 9

26 Grigor Gjergji Gjylameti 7

27 Enkeleda Fatmir Shahaj 5

28 Ronald Jako Tartaraj Kashar

29 Ermal Hekuran Domi 2

30 Eva Meleq Verça 1

31 Enea Faredin Caushaj 5

32 Megi Reis Mulita Farkë

33 Edi Njac Vilja 9

34 Blerina Kristaq Puka Kashar

35 Kaliro Arsen Duraj 5

36 Miki Arben Çano 2

37 Entela Jasin Abdul 2

38 Gjergji Dhimitraq Ziu 7

39 Orges Gëzim Abazi 4

40 Adrian Skender Baho 4

41 Ilirjan Gani Hoxha 10

42 Redi Edmond Kamberi 2

43 Fejzi Teki Bekteshi 2

44 Klelios Spiro Çika 7

45 Anesti Dritan Xheblati 1

46 Oltjan Ramiz Hida Bërzhitë

47 Aurel Shefqet Musabelliu 5

48 Patrisia Agim Manaj 5

49 Klodoaldo Shpëtim Lamçaj 1

50 Elvis Pëllumb Serani 6

51 Jetona Eqber Koçibelli Farkë

52 Ana Kadri Mema 5

53 Blans Luman Seferi 9

54 Alketa Sejdi Sejdiu 5

55 Erjon Vlash Laska 6

56 Ylli Selfedin Veshi 14

57 Tea Leonidha Janku 7

58 Milena Han Selimi 7

59 Marjon Fatmir Shehaj 4

60 Magi Xhavid Lika 4

61 Blerina Hamdi Spaho 1

62 Elton Petraq Piero 5

63 Rakip Perparim Rakipi 7

64 Erilda Beqir Saja 6

65 Orgest Njazi Serani Farkë

66 Juventin Rexhep Tresa 9

67 Klajdi Fatmir Xhelilaj 5

68 Dorina Rome Liçaj 2

69 Desjana Dëfrim Tarelli 9

70 Hermes Odise Plaku 2

71 Edra Bujar Plaku 9

72 Laerta Hamit Keqi 4

73 Rudina Livan Muça 14

74 Daniel Leonard Shehu 5

75 Olsi Pëllumb Ibro 5

76 Ditjona Agim Bora 9

77 Ervin Vangjel Qirjako 14

78 Eva Naim Kamberi 4

79 Eni Sefer Nikollari 1

80 Eri Bejo Bizhga 14

81 Manjola Bibë Skana 5

82 Ernilda Lefter Qafa 9

83 Edi Hysen Shera Zall-Herr

84 Fatjon Baftjar Saja 7

85 Besian Frederik Jorgaqi 5

86 Virgjil Andon Sinjari 7

87 Ardit Skënder Hodo 1

88 Gerti Xhevit Tocka Kashar

89 Najada Pellumb Muco 7

90 Zamira Besnik Hysa 9

91 Emiljano Sazan Hoxha Zall-Herr

92 Lorena Kamber Shkembi 6

93 Frederik Beqir Murrizi 3

94 Ardijan Qamil Deda 14

95 Eglantina Gramos Shkurta 4

96 Ergin Nasuf Miftari 3

97 Besa Bashkim Sadikaj 4

98 Fation Pellumb Xhafa 3

99 Zeni Nexhbedin Goleci 4

100 Florida Gëzim Shehu 14

101 Klea Çuman Silaj 14

102 Ada Shaqir Qarri Zall-Herr

103 Fatjon Nimet Bejleri 1

104 Genti Preng Dulja 14

105 Kristi Agron Mukollari 5

106 Xhuljana Besnik Muça 7

107 Najada Pellumb Merolli 7

108 Nestor Lefter Saka 14

109 Sokol Ferdinant Dhimitri 7

110 Mateos Maksim Bostani 7

111 Klodiana Xhemali Bena 10

112 Anisa Riza Hoxha Dajt

113 Redona Neim Rustemaj 4

114 Matisa Piro Arshiaj 4

115 Fioda Lazo Graçi 12

116 Sokol Petrit Hamzallari 5

117 Jonida Bujar Burba 4

118 Blerina Engjëllush Serjani 3

119 Arlinda Saimir Drenofci 3

120 Sonila Qemal Mema 3

121 Emirjan Fiqiri Meta 12

122 Elona Shpetim Hoxhaj 5

123 Mikel Kujtim Rroshi Shëngjergj

124 Mariglen Hysen Dedej Dajt

125 Ilia Aleksander Naçi 12

126 Rudina Skender Dorzi 5

127 Ulpiana Flamur Aliaj 2

128 Robert Rifan Losha 11

129 Anisa Piro Dalliu 4

130 Sokol Myftar Ibrahimllari 14

131 Erta Stavri Nakuçi 5

132 Ada Xhemali Shabani 3

133 Edison Bekim Rrodhe Kashar

134 Ergest Bujar Qafoku Kashar

135 Florjan Zabit Agalliu 3

136 Matilda Kalam Mitro 9

137 Rodolf Lutfi Stoli 3

138 Eraldi Lefter Meçe 14

139 Suela Sali Mumajesi 10

140 Elsa Nexhmedin Meta 4

141 Gentiana Pal Merdani 10

142 Kejdi Viktor Jani 4

143 Dorina Fiqiri Subashi 7

144 Jashar Nuri Skraqi 14

145 Bynjamir Rakip Meta 7

146 Edisa Rexhep Alla 1

147 Xhulia Astrit Gosa 5

148 Irma Fatmir Nazari 7

149 Katerina Dritan Tuga 1

150 Albiona Agim Sulo 3

151 Ornela Kadri Hasanaj Petrelë

152 Gjergj Thoma Xhaferi 7

153 Tauland Maliq Alia 7

154 Jasmina Memo Malaj 1

155 Anila Harallamb Kulo 9

156 Irma Thoma Leka 5

157 Igli Besnik Oketa 5

158 Anisa Pëllumb Asllanaj 5

159 Ergis Fatmir Kryekurti 10

160 Blerim Hiqmet Basho 10

161 Sibora Krenar Gjoka 9

162 Fjola Dervish Remanica 3

163 Fationa Festim Didi 10

164 Laert Sadik Lulo 6

165 Redion Lefter Çepani 5

166 Erin Lutfi Muça 2

167 Mariglen Dilaver Jaçe 14

168 Arben Sali Mumajesi 10

169 Alban Todi Shkurti 5

170 Eord Edmond Osmënaj 5

171 Fizeleni Çelo Lekli 1

172 Elda Arqile Sema 6

173 Xhynejt Arben Çutra 5

174 Sonila Luan Shoshari 5

175 Boralda Kastriot Lalollari 9

176 Françeska Njazi Muço 5

177 Miranda Shaban Kolaveri 2

178 Albi Bujar Saliasi 5

179 Denisa Pjetër Mehilli 9

180 Berolda Beqir Kaliqi 6

181 Xhuljana Viktor Pëto 9

182 Elvis Kudret Bushi 6

183 Renalda Bajram Cenolli 6

184 Ditron Shefqet Çili 5

185 Aferdita Avdulla Presheva 14

186 Anesti Flamur Kapllani 2

187 Vilson Fadil Kallanxhiu 6

188 Robert Lutfi Stoli 3

189 Edmond Bashkim Demollari 3

190 Valter Shpetim Zite 14

191 Vojsava Servet Gjoliku 2

192 Ledio Aqif Nuredini 13

193 Alma Rexhep Ballçaj 2

194 Majlinda Arhile Vasili 5

195 Xhulia Rakip Kurti 9

196 Klajdi Beqir Ahmeti 13

197 Eglantina Yzeir Koxha 7

198 Elona Ilia Nika 13

199 Marsida Sulejman Lofca 3

200 Edlir Zenel Orhani 2

201 Erjona Mexhit Bulku 6

202 Aida Llambi Mihali 9

203 Almarin Hasan Zeneli 6

204 Edson Kol Gjoka 7

205 Aurel Thoma Kuqi 6

206 Anisa Harif Farruku 5

207 Feliks Asqeri Hoda Farkë

208 Andon Ligor Jonuzi 14

209 Dorian Zylfo Hajro 9

210 Ermelinda Fadil Shkurti 6

211 Korab Zenun Zenuni 2

212 Anisa Njazi Neziri 9

213 Eleni Pilo Toto 9

214 Roberta Bujar Pjeshka 2

215 Orsiola Hysen Berberi 7

216 Bledar Miter Marku 6

217 Desara Vladimir Qose 7

218 Julinda Skender Çekrezi 6

219 Manjola Hysni Ibraliu Baldushk

220 Ilir Skender Alliu 2

221 Ermal Fatmir Carungu 5

222 Blerina Xhemal Kazaferi 2

223 Noralda Gramoz Qorraj 6

224 Arnisa Jeshar Boci 6

225 Anilda Lukë Gjini 14

226 Erlin Kostandin Dorre 14

227 Xhoi Adrian Moçka 7

228 Arjana Adham Demiri 6

229 Ana Neshat Tice 2

230 Briken Agron Burgija 2

231 Holtjon Zenel Orhani 2

232 Eva Ndue Marku 11

233 Enerjeta Shkëlqim Kapaj 2

234 Anxhelo Xhevit Sida 11

235 Grejsi Hasan Cicollari 11

236 Gerta Gezim Imeri 11

237 Etleva Vesel Kodra 11

238 Endri Ismail Hoxha 11

239 Dhurata Ahmet Duka 11

240 Alban Selman Hysaj 5

241 Edi Selman Brata 8

242 Entela Hazis Xhako 6

243 Egla Enver Saliasi Dajt

244 Sonilda Agron Deraj 10

245 Mimoza Nebi Koka 9

246 Elda Petrit Kupe 6

247 Kristi Dhandil Tarifa 5

248 Dorina Ramadan Hasku 7

249 Rabije Tasim Marku 11

250 Ornela Mevlud Dervishi 2

251 Jorida Vladimir Perdhiku 7

252 Shkëlzen Shyqyri Ibraliu 7

253 Lorena Naim Çela 7

254 Gregor Krist Andoni 2

255 Mirosh Ramazan Blloku 2

256 Astrit Nik Mhilli 11

257 Simon Ndue Prenga 9

258 Xhuliana Luan Lena 6

259 Juljan Sulejman Lasku 11

260 Altin Sokrat Mitro 11

261 Manuela Thomaq Poçari 8

262 Valbona Ilir Kraja 4

263 Ali Ramiz Dedja Zall-Bastar

264 Zamir Hysen Hysenji 2

265 Blerta Besher Goxha 11

266 Eris Besnik Ajazi 3

267 Gentian Ndue Kovaçi 9

268 Jonida Ruzhdi Llaci 9

269 Albana Besnik Shehaj 6

270 Diamela Murat Prenga 9

271 Eni Sadik Bistri 5

272 Islam Beqir Sinani 2

273 Gerjola Gezim Bakiu 5

274 Eva Saba Sava Dajt

275 Belina Albert Xhaxhiu 7

276 Mario Zenun Jaçe 7

277 Ardian Sulejmen Bubeqi 6

278 Alfred Hamdi Methasa 5

279 Eva Thoma Mile 5

280 Albert Rakip Peshku 12

281 Hysen Myftar Taga 5

282 Dhurata Haki Ejup 2

283 Alma Xhaferr Quku 12

284 Adela Vladimir Tashi 4

285 Ditmir Arif Kastrati Farkë

286 Ervist Safet Hyseni 14

287 Arben Neim Qorraj 4

288 Ermela Mehdi Cekani 5

289 Brisilda Sadik Lleshi 4

290 Egland Sefer Haxhimali 5

291 Endrit Maliq Karameto 3

292 Ana Xhelil Shahini 5

293 Suada Aleko Rira 2

294 Aurela Kuxim Çuçka 3

295 Marin Ashim Beqiri Farkë

296 Gegë Dedë Njebza 5

297 Silvia Kastriot Kondi 3

298 Arben Kastriot Çela 5

299 Erisa Petrit Bylyku 7

300 Kleanti Perikli Biti 1

301 Leonard Bilbil Hasanaj 14

302 Marsela Shkëlqim Demaj Kashar

303 Margin Selim Sala Farkë

304 Silvi Ardjan Geci 10

305 Lediona Liko Shpërdheja Kashar

306 Klens Asllan Jahja 10

307 Eva Dhosi Hadëraj 5

308 Fatjon Kujtim Zajmi 9

309 Irena Sabri Spahiu 3

310 Et’hem Kudret Jaçe Kashar

311 Besmira Skënder Minxhozi 4

312 Sonila Pellumb Kostreci 9

313 Irena Bashkim Veizi 4

314 Sibjana Kovaç Telegrafi 7

315 Xhaferr Abdi Leci 1

316 Ema Thoma Andrea 5

317 Fatos Moisi Dalipaj 9

318 Albesa Ramadan Bileri 2

319 Indrit Gëzim Jaupaj 6

320 Olger Raif Muska 2

321 Albi Alfred Saliasi 9

322 Lira Aleksander Dheri 8

323 Spiros Petraq Lena 8

324 Erjona Petrit Balla 9

325 Ilir Petrit Koçi 6

326 Oerd Lulzim Kokali 5

327 Mirela Halit Celami 10

328 Blerta Shkelqim Tahiri 2

329 Dorjana Yllson Bezat 2

330 Bukurosh Mato Llaka 6

331 Gentian Petrit Kambellari 6

332 Rizvana Hysen Brahimi 6

333 Ardit Gjergji Sema 6

334 Gentjan Ramazan Osmani 9

335 Genti Flamur Feruni 13

336 Gersian Gjergji Sema 6

337 Blerta Xhevit Voja 2

338 Albert Veledin Merdanaj 5

339 Gentian Mihal Bushi 4

340 Gazmen Bajram Neziri 1

341 Sofie Idriz Hysaj 4

342 Edlira Edmont Gremi 7

343 Gentjan Agim Qose 3

344 Eraldo Jemin Dura 4

345 Alma Sherbet Hyka 4

346 Jonida Festim Hysko 7

347 Griselda Zylyftar Mema 7

348 Lavdim Binak Mulaj 9

349 Mariglen Viktor Naska 14

350 Suela Agim Arapi 5

351 Jonida Nail Sulejmani 14

352 Enkis Sokol Aliaj 3

353 Ledjana Moisi Dalipaj 9

354 Demir Besnik Koçi 14

355 Eugen Ilirian Çerri 6

356 Ervis Gëzim Balliu 6

357 Redion Medi Halilaj 6

358 Eduart Xhevahir Kadillari 6

359 Lirela Kastriot ÇIçI 6

360 Meriljana Bilal Xhika 6

361 Arben Izet Shabani 6

362 Alida Xhemal Binaj 2

363 Violeta Lesh Bardhi 14

364 Reme Ahmet Cibaku 13

365 Ermal Nikollaq Petushi 13

366 Griselda Agim Rruci 7

367 Oligert Laze Duçellari 6

368 Arnid Gani Hyka 10

369 Redjon Bajram Jonuzi 6

370 Jonila Kastriot Hadushaj 6

371 Keisi Flatun Boni 10

372 Bledar Krenar Lazaj 2

373 Lumturije Zejnel Bici Kashar

374 Skerdilajd Besnik Telo 5

375 Eneo Luan Shoshari 7

376 Amant Lefter Spirollari 5

377 Evisa Isuf Hoxhaj 5

378 Erisa Xhevahir Ymerali 3

379 Desantila Muharrem Peka 4

380 Bujana Bujar Tonçiça 3

381 Ilian Jordan Mazniku 3

382 Ediola Bujar Leka 2

383 Idajet Myslym Sultafa Vaqarr

384 Isida Fatmir Qilimi 4

385 Nancy Refat Tushe 5

386 Marjeta Agim Halilaj 5

387 Gerta Pëllump Zaimaj 5

388 Laurent Maksim Balluke 4

389 Aleksandër Dhosi Prifti 5

390 Benard Hakik Tusha 4

391 Enton Kujtim Hatia 3

392 Hëna Tafil Çiraku 5

393 Martin Shukri Rama 4

394 Igli Arben Ceka Kashar

395 Alban Ruzhdi Halili 4

396 Xhulieta Hazbi Shehaj 4

397 Erald Sadik Llanaj 9

398 Daniela Josif Kaceli 11

399 Jonis Valentin Nure 8

400 Elona /Arbër Lonidha Fidhe 14

401 Dila Gjet Doçi Zall-Herr

402 Ajet Hysen Ahmeti 6

403 Zaljon Dragua Lilo 10

404 Arjeta Sotiraq Manxhari 5

405 Arbër Fatmir Masupaj 5

406 Marsela Xhevahir Allmuça 1

407 Eduart Hysen Emiri 7

408 Flamur Ibrahim Zeneli 7

409 Alba Fatos Shkelqimi 1

410 Sergio Avdulla Merdani 7

411 Enri Pëllumb Zenullari 7

412 Jurgen Kujtim Hoxha 9

413 Brikena Kujtim Saraçi 7

414 Migena Nuri Arapi 7

415 Rolanda Maliq Xhari 3

416 Andi Bari Lila Kashar

417 Ingrid Naim Mëçalla 5

418 Sonja Artur Sinorukaj 14

419 Enkel Roland Xhelili 1

420 Ilirjana Fezi Zerani 14

421 Zina Gezim Tosku 7

422 Lulezim Haredin Hoxha 7

423 Florenc Hasan Boshnjaku Farkë

424 Ergest Shpetim Poci Kashar

425 Istref Petrit Hoxha ZA

426 Silvjo Albert Dushi 2

427 Erenik Bajram Vatoci 14

428 Erlind Ëngjëll Indrisllari 5

429 Klodjana Mustafa Behlula 3

430 Blerta Medi Dyrmishi 5

431 Saimir Selim Çuka Kashar

432 Çelnik Kadri Ferti 7

433 Lindita/Vitjan Sali Zani/Kordha 14

434 Ervis Nexhip Toçila 7

435 Albert Gëzim Shurdhaj 5

436 Adriano Ilir Kanani 5

437 Elda Nazmi Hidri 14

438 Ervin Vangjush Janku 5

439 Erinda Lulëzim Tomani 3

440 Ened Shpëtim Kalenja 3

441 Erda Novruz Hoxha 2

442 Florida Vasil Ilia 3

443 Lediana Gjergj Dhimitri 4

444 Arsen Mehmet Nazo Kashar

445 Sara Naim Vezi 3

446 Arjan Isuf Zika 4

447 Taulant Shefki Mema 5

448 Silvi Bardhyl Gjyzeli 3

449 Enerjeta Fatmir Sala 4

450 Tauland Agron Koka 9

451 Pranvera Xhevahir Ahmetlli 9

452 Klaudia Vehbi Kurti 14

453 Anita Vath Çaushi Ndroq

454 Skender Besnik Skenderi 5

455 Dorian Llazar Gjini 7

456 Amaraldo Gribos Liçaj 5

457 Blerina Androkli Mara 10

458 Ritvan Sherbet Dupi 7

459 Arbëri Jovan Gjika 1

460 Laureta Gëzim Skacaj 7

461 Xhenisa Durim Skënderaj 7

462 Xhorina Sotiraq Mone 14

463 Justiljan Qetesor Zylyftari 7

464 Fation Ferik Zane 7

465 Ilmi Vladimir Dauti 5

466 Ervis Agim Pasha 7

467 Marin Abdulla Çeça 1

468 Erviola Xhevalin Uka 14

469 Mario Elfred Fusha 10

470 Rigels Mehmet Begeja 7

471 Anisa Murat Shaba 5

472 Tereza Petrit Disha 3

473 Ina Llazi Rrushi 3

474 Adriana Luan Kalemaj 5

475 Aldi Albet Canaj 3

476 Liljana Idaet Meçaj 4

477 Agron Kastriot Hebeja 11

478 Adrian Beqir Guri 8

479 Avni Hysen Hysa 8

480 Kasem Hazbi Shehaj 14

481 Ervis Kostandin Loli 3

482 Sead Halil Muriqi Petrelë

483 Ledion Dhimitraq Kukureci 3

484 Elona Edmond Shehi 4

485 Ali Qazim Selimja 5

486 Marina Adrian Poppa 5

487 Ermal Fatos Çili 3

488 Samet Laver Likaj 3

489 Eriselda Shkëqim Lamçe 4

490 Besmir Myftar Likaj 14

491 Ilir Astrit Sinomati 2

492 Anduel Pandeli Cauli 3

493 Shkëlzen Enver Haka 4

494 Keni Hasan Sula 9

495 Arbër Bujar Dingo 2

496 Blerand Muhamer Koçillari 5

497 Xhejson Mark Marku 3

498 Ledjon Sabri Liçaj 4

499 Ndriçim Zeqir Doka Dajt

500 Fationa Jani Halil 5

501 Shegë Tahir Bogdani 5

502 Albion Xheladin Koçi 7

503 Elisabeta Xhezar Valteri 7

504 Leonard Zylfi Muja 5

505 Dritan Besim Huqi 1

506 Emirjeta Tahir Toçka 1

507 Erjona Rasim Krasniqi 14

508 Edmond Fadil Velija Krrabë

509 Glenda Bashkim Shahinaj 7

510 Ladmiral Ilir Lika 10

511 Rigers Kasrtiot Delilaj 14

512 Albian Pjetër Marku 1

513 Orestialda Agim Belulaj 7

514 Ermal Muharrem Gryka Zall-Herr

515 Albana Enver Liza 1

516 Andon Bardhosh Haxhiraj 14

517 Jurxhes Ilirjan Musaj 7

518 Bledar Barjam Shehu 7

519 Rajmonda Baki Kala 4

520 Genc Ramazan Ajazi Krrabë

521 Liljana Mitro Marku 1

522 Anisa Luan Hala 1

523 Bukurie Fatmir Prenga 1

524 Erlind Arben Kokoli 7

525 Klajdi Naim Rrafmani 1

526 Anila Muharrem Lama 5

527 Elis Selamet Musaraj 7

528 Mehmet Halt Selmani Zall-Bastar

529 Esmeralta Fani Gopo 7

530 Aida Pajtim Paraj 7

531 Emanuela Vlash Gjonaj 7

532 Enkeleda Dilaver Skura 7

533 Roland Bajram Nela Shengjergj

534 Rudina Preng Lalaj 5

535 Faik Petrit Shahu 7

536 Fatjon Hysni Cani Dajt

537 Mario Arjan Rasa Zall-Herr

538 Altin Kol Jaku 1

539 Ardit Bujar Dragoti 14

540 Polikseni Petraq Llupi 5

541 Entela Enver Duraj 7

542 Aleksandër Tuni Rrushe 1

543 Oltjana Albert Salca 7

544 Ergys Nazif Kurti 7

545 Blerina Gëzim Muçimaj 1

546 Gentjana Pashk Zmalaj 7

547 Alda Flamur Yzeiraj 7

548 Aida Hakik Ajdini 7

549 Ismail Luan Mustafa 7

550 Robena Shaban Çollaku 7

551 Emiljano Skënder Dedej 7

552 Marsel Bashkim Shembitraku 5

553 Donald Myslym Muçi 7

554 Gertjola Vasil Tërpo 7

555 Fjoralba Hysni Hoxhallari 5

556 Eni Hajdër Dosti 14

557 Loreta Arjan Çiçaj 7

558 Dod Nikoll Pepa 7

559 Andrea Jorgo Diamanti 5

560 Besmir Qerim Tusha 5

561 Nikolin Dhimitraq Kukureci 3

562 Paolo Resmi Mataj 4

563 Taulant Myzafer Bendaj Kashar

564 Shkëlqim Fadil Veli Kashar

565 Arlind Lirjan Binaj 4

566 Altin Nuri Sallaku 4

567 Saimir Byrhan Dani 3

568 Esmerald Hastrit Likaj 4

569 Erlis Veledin Beqiraj 5

570 Drilona Ibrahim Hoxhaj 4

571 Eduart Qerim Dervishi Petrelë

572 Manushaqe Selim Shaba 3

573 Emanuela Zija Sulçaj 2

574 Esmeralda Sami Hoxha 2

575 Entela Kujtim Bytyçi 7

576 Emiljano Estref Yzeiraj 5

577 Mirsat Lutfi Nuredinaj 2

578 Erjona Isa Pemaj 9

579 Ergys Mentor Xhaferaj 6

580 Dorjan Agron Kamenica 14

581 Nazmie Sali Mazhi 13

582 Blend Mehmet Kodra 9

583 Blerta Ylli Duro 2

584 Leonidha Kosta Kapri 9

585 Saimira Buran Xherimeja Farkë

586 Blerina Fehmi Matmuja 7

587 Borana Ilir Cora (Poloska) 10

588 Brikela Mihal Zotaj 6

589 Areta Virjon Hysaj 2

590 Eldi Besnik Sana 9

591 Juxhildo Zija Koçi 14

592 Ndue Llesh Tusha 5

593 Laert Roland Troja 5

594 Adriatik Ylli Bakaj 6

595 Jurgen Gëzim Spahiu 6

596 Erton Roland Lazëri 10

597 Bledar Myslim Lala 9

598 Berald Iliriandi Zeko 5

599 Miranda Gani Allkja 9

600 Bledar Jaho Baze 6

601 Fisnik Xhelal Sula 6

602 Aida Namik Mustafaraj 2

603 Mirel Ismet Kastrati 3

604 Josif Arben Papuçiu 7

605 Klotilda Harun Murrani 2

606 Fatjona Luan Iberhasaj 6

607 Leonard Lutfi Quku 3

608 Ardita Pjetër Doda 10

609 Eraldo Sadik Lengo 2

610 Petralba Muhamet Domi 3

611 Albion Dashamir Repa 2

612 Alvaro Viktor Hoxha Kashar

613 Roland Shefki Fero 6

614 Andi Afrim Kasa 9

615 Blerina Pandeli Babaliu 9

616 Edlira Xhemal Midha 2

617 Besnik Resmi Nazari 6

618 Florenc Ridvan Beshello 6

619 Lisena Lutfi Alla 2

620 Sonia Spartak Boshnjaku 2

621 Suela Xhavit Dema 9

622 Ervisa Lavdi Bani 2

623 Servet Hasan Gura 5

624 Dorina Dashamir Nazo 6

625 Esmeralda Arqile Gjata 9

626 Artan Hysen Tushe 6

627 Leonard Sulejman Brati 2

628 Enisi Dedë Nishaj 2

629 Ylli Skënder Brija 6

630 Valter Tomorr Pasha 14

631 Tevis Qemal Seiti 5

632 Renaldo Neki Strumi 6

633 Merlin Roland Lazëri 10

634 Era Albert Çorbaxhi 5

635 Artemisa Dhimitër Zhupa 5

636 Ervin Gëzim Korollari 6

637 Orgest Ali Korçari 6

638 Eranda Myslim Gorishti 5

639 Dion Hysen Memo 6

640 Klevis Roland Troja 5

641 Marsela Hekuran Cani 6

642 Ardit Jeton Lazri 3

643 Enkeleda Kujtim Bejko 6

644 Klajdi Gezim Xhajollari 6

645 Elisa Nazmi Çela 14

646 Ani Enver Agushi 2

647 Erjon Ilirjan Baboçi 5

648 Kevin Novruz Hoxha 2

649 Fatbardha Rustem Koxhaj 12

650 Orgest Dashamir Metaj 6

651 Altin Misto Shumeli 9

652 Ferit Sul Cakoni 2

653 Ervis Petrit Kuca 5

654 Mirjan Fisnik Doko 6

655 Algin Nazif Xhaja 7

656 Elda Ndreu Çerepi 2

657 Herla Muhamet Praka 14

658 Erjon Çufe Koka 6

659 Armando Arben Biba 2

660 Rozana Kastriot Çela 13

661 Xhulja Andrea Lleshi 7

662 Manjola Shpëtim Kaçi 9

663 Rovena Resmi Halimllari 7

664 Arjanit Shpetim Topçiu 7

665 Marjo Nikollaq Dumani 14

666 Bashkim Osman Sula 14

667 Armando Ndre Ndreu 9

668 Florian Pëllumb Sado 14

669 Ermir Barjam Balliu 6

670 Valbona Naim Çiça 9

671 Florinda Fatos Kapllani 14

672 Dionis Myrteza Muka 14

673 Elton Caush Merka 6

674 Suela Mahmut Zenelaj 2

675 Andi Nikollaq Kotini 9

676 Genti Myslym Caslli 2

677 Julian Nevruz Bendo 6

678 Oltion Mustafa Kanani 2

679 Erida Vladimir Kostallari 11

680 Ervis Sadush Dingo 11

681 Arben Veli Guzi 11

682 Olizana Ndriçim Kasa 11

683 Elton Valdi Sopiqoti 2

684 Skender Ndoc Delija 11

685 Elis Vladimir Koçi 11

686 Erjona Safet Agalliu 7

687 Indrit Bashkim Sula 8

688 Nertila Isuf Kyçyku 2

689 Gerti Shahin Gjona 8

690 Margarita Perllat Gjonaj 2

691 Aishe Sinan Kanina 9

692 Rena Memo Hasani 11

693 Endrit Ramazan Maloku 8

694 Taulant Rafet Hysko 11

695 Beneta Besim Gjeta 11

696 Besmir Piro Sholla 8

697 Morena Sadik Mehmetaj 7

698 Gjergj Zef Prendi 7

699 Lefter Ibrahim Sula 11

700 Sonila Shuaip Jaupllari 9

701 Syme Andrea Biba 8

702 Besmir Lush Merturi 11

703 Trëndafile Veis Hoxha 8

704 Rosita Edmond Pustina 7

705 Loreta Çarçan Çarçani 2

706 Zhaneta Lipi Ndone 8

707 Gerald Xhevahir Dalti 8

708 Artur Shaban Kupi 2

709 Dardan Zeqir Hereni 11

710 Blerta Lulezim Metko 6

711 Denis Zef Vocaj 1

712 Denis Sokol Xhakola 5

713 Arjola Ramazan Caushaj 4

714 Doned Fatmir Hënaj 3

715 Ermal Avdyl Hamza Kashar

716 Elidansa Gëzim Dervishi Kashar

717 Teuta Lazam Halilaj 4

718 Esmeralda Feti Haxhi 9

719 Ervis Gegë Bushati 6

720 Ermira Ndrec Seferi 9

721 Blerina Jakup Dermishaj 9

722 Deilisa Myrteza Nonaj 6

723 Lindita Sami Hysa 11

724 Ardenisa Sokol Spaho 11

725 Albert Zenun Sylaj 11

726 Neri Asllan Dulai 11

727 Rajmond Sali Kallari 11

728 Andi Sabri Noku 7

729 Bledar Foto Rushiti 11

730 Ornela Zenel Rrapushi 8

731 Simon Gurabi Ligu 11

732 Leonard Eshref Disha 11

733 Erion Behar Hasa 11

734 Desara Dashamir Lika 11

735 Armela Jani Rroko 2

736 Ersida Fatmir Hoxha 6

737 Ferrnando Taim Teqja 9

738 Frida Shpetim Sinanaj 5

739 Migena Ahmet Cina 11

740 Anila Zija Lleshi 2

741 Elton Kadri Stafuka 11

742 Miranda Bashkim Bardhi 11

743 Aida Mustafa Karapinjalli 11

744 Eneda Imer Hoxha 11

745 Valbona Rifat Rama 8

746 Klonard Ndue Delia 11

747 Lauren Latif Luli 8

748 Giovanna Xhovan Luci 8

749 Denisa Isa Islami 9

750 Lion Behar Zeneli 5

751 Petraq Sokol Çollaku 14

752 Sidorela Dëfrim Agolli 11

753 Gani Novrus Bushaj 6

754 Anjeza Besnik Shatku 9

755 Anisa Mehmet Kona 10

756 Gëzim Kujtim Rama 4

757 Erjon Bajram Guri Kashar

758 Elena Pandeli Bisbiqi 5

759 Halit Dritan Pëllumbi 12

760 Sonila Bajram Ndreu 9

761 Denada Bujar Halili 12

762 Kosovare Xhemajl Bahramaj 2

763 Elson Beshir Hasa 8

764 Adrian Petrit Asllanaj 9

765 Suela Xhevat Kalia 2

766 Trebeshina Peço Hëna 6

767 Arjon Feruz Murataj 2

768 Gentjan Sami Sula 3

769 Malvina Vait Meta 11

770 Flutura Napolon Celibashi 11

771 Arben Naxhip Beqiri 11

772 Viarda Llazar Zoi 14

773 Monika Shkëlqim Lamçe 4

774 Valmir Agron Xoxa 4

775 Granil Islam Ukperaj 2

776 Julian Pellumb Malaj 5

777 Rosel Gurazi Serjani 2

778 Sokol Gëzim Bimi 10

779 Erjon Telha Dorzi 3

780 Jonilda Et’hem Shukulli 6

781 Klodian Ismet Karaj 4

782 Arbër Pavli Labi 8

783 Ibrahim Pellumb Agolli 4

784 Klodiana Safedin Biçaku 1

785 Klaudio Artim Biraci 5

786 Dritan Flamur Zholi 2

787 Alma Bardhyl Shpuza 8

788 Elidon Dylaver Yzeiri 11

789 Olsman Hamit Selimaj 4

790 Vanesa Vesel Alimema 4

791 Romeo Munir Gjipi 3

792 Dhori Kleanthi Dapi 7

793 Adif Ahmet Boraj 4

794 Eduart Bajram Gjoka 4

795 Shkëlzen Skënder Luzaku 9

796 Brikena Albert Sallo 2

797 Eljo Trifon Prifti 2

798 Vasil Kozma Çibuku 11

799 Valerjana Perparim Dedaj 5

800 Martin Thoma Nika 7

801 Dhurata Islam Balla 14

802 Majlinda Jemin Belba 9

803 Marsel Seit Veli 4

804 Altin Ramadan Shehu 6

805 Arjola Veli Gjika 7

806 Roland Syrja Muçelli 6

807 Marjana Miftar Alcani 13

808 Alban Miftar Alcani Farkë

809 Mimoza Selman Mahmutaj 6

810 Alket Veli Braho 13

811 Keldi Petrit Cfilo 5

812 Eduart Hamit Tufollari 5

813 Redona Vladimir Halili 2

814 Kejdi Kosta Serani 12

815 Olson Xhevdet Hadaj 1

816 Erjon Kapllan Deda 8

817 Kejsi Dalan Tola 5

818 Genc Sefedin Fuga 10

819 Adelina Bashkim Muça 3

820 Fatjon Bari Memeti 4

821 Gert Haki Milla 11

822 Alma Nevrus Budini 9

823 Laert Enver Selami 13

824 Qemal Muhamet Bregu Dajt

825 Eridrit Nazif Seferi 3

826 Amarildo Nazmi Uruçi 2

827 Brisold Bashkim Arapi 1

828 Valbona Abedin Elmazaj 2

829 Ujeza Ram Hykaj 4

830 Renato Bujar Mullaj 4

831 Donald Aranit Xhemallari 10

832 Isli Ismail Hidi 8

833 Elidjon Veis Veis 2

834 Fatmire Yzedin Kuka 7

835 Luljan Bujar Basha 4

836 Vilma Haxhi Stergu 6

837 Enri Myrto Jahaj 5

838 Vitore Qirjako Veli 2

839 Milena Rustem Braçellari 6

840 Rajmonda Petrit Gjinollari 10

841 Fatbardhe Sadin Shehu 7

842 Durim Astrit Stroka 8