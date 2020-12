Në pritje të ëmbël, Andrra Destani zbulon kur mund të vijë në jetë djali

Sinan Hoxha dhe Andrra Destani do të bëhen prindër për herë të dytë. Dyshja e dashur për publikun janë në pritje të një djali dhe Ansi së shpejti do të bëhet me vëlla.

Ndërkohë ditën e sotme , Andrra ka publikuar një tjetër foto me barkun e rrumbullakosur dhe ka zbuluar se në cilën fazë të shtatzënisë ka arritur.

“Të qenurit shtatzënë do të thotë se çdo ditë e më shumë i afrohem takimit me dashurinë tjetër të jetës sime. 25 javëshe”, shkruan Andrra.Kjo do të thotë se fëmija i dytë i çiftit të njohur mund të vijë në jetë nga muaji mars.