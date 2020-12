Përveç thonjve, zbuloni disa përdorime të tjera të acetonit

Është një nga produktet thelbësore të kujdesit për çdo grua. Sidoqoftë, përveç zbardhjes së thonjve, acetoni ka përdorime të tjera që mund t’i duken jetëshpëtuese edhe një burri.

Një shishe aceton mund të ndihmojë në problemet e vogla të përditshme në shtëpi dhe të sigurojë zgjidhje për gjërat që nuk mund t’i imagjinoni. Këtu janë disa nga përdorimet alternative të tij:

Më në fund papastërtitë në mure

Ju nuk duhet të shqetësoheni më për shënjuesit në muret nga pikturat e fëmijëve tuaj. Provoni të lagni një top pambuku me aceton dhe të fërkoni vendin me shënuesin, ai do të zhduket.

Lyej dritaret pa u ndotur

Nëse keni pikturuar dritaret e shtëpisë tuaj dhe dritaret janë mbushur me bojë, nuk ka pse të shqetësoheni. Vendosni aceton në bojë, lëreni të veprojë dhe pas disa minutash hiqeni me një leckë të lagur. Pastroni si më parë.

Hiqni gërvishtjet nga pllaka

Një përdorim tjetër i zgjuar i acetonit është se me pak pambuk heq gërvishtjet nga pllakat. Provojeni dhe do të shihni një ndryshim.