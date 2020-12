Po përhapet me shpejtësi, cilat janë simptomat e versionit të ri të Covid-19

Planet e festave janë shkatërruar për miliona njerëz në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa kufizimet e reja hyjnë në funksion në pjesën më të madhe të atij vendi, veçanërisht për ato në Londër dhe juglindje të Anglisë.

Boris Johnson njoftoi një varg kufizimesh të reja më 19 dhjetor, duke përfshirë shtrëngimin e kufizimeve të Krishtlindjeve. Varianti i ri u identifikua për herë të parë në Kent javën e kaluar gjatë mbikëqyrjes rutinë nga Shëndetësia Publike Angli. Tani, mbi 60 autoritete lokale në Angli kanë raportuar raste të variantit të koronavirusit.

Sekretari i Shëndetësisë Matt Hancock u tha deputetëve javën e kaluar se numri i rasteve që përfshijnë variantin e ri po “rritet me shpejtësi”.

Varianti i ri po përhapet me shpejtësi në të gjithë juglindjen e Anglisë, Londër, Kent dhe pjesët e tjera të juglindjes do të vihen në një karantinë të re të nivelit 4 që filloi me 20 dhjetor.

A është lloji i ri më i rrezikshëm dhe cilat janë simptomat?

Jo. Tipi i ri nuk mendohet të shkaktojë simptoma më të këqija ose të ndryshme të coronavirusit në krahasim me virusin siç e kemi njohur për 10 muajt e fundit.

Simptomat nuk kanë ndryshuar – një kollë e vazhdueshme, dhimbje gjoksi dhe humbje e shijes dhe erë janë simptomat kryesore të coronavirusit. Ka pasur shumë mutacione në virus që kur u shfaq në vitin 2019. Kjo pritet te viruset dhe është e zakonshme – SARS-CoV-2 është një virus ARN dhe këto viruse ndryshojnë.

Sidoqoftë, Boris Johnson tha se lloji i ri vlerësohet të jetë 70 për qind më infektues sesa mishërimet e mëparshme të virusit.