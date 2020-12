Rama batuta me Braçen në Lushnjë: Topi po pret, por pa kundërshtarë nuk loz dot

Kryeministri Edi Rama ka qenë në Lushnjë, në shkollën e Bashkuar të rindërtuar së fundmi në Fier-Seman, i shoqëruar nga deputeti i zonës Erion Braçe.

Teksa ka parë ambientet e brendshme dhe të jashtme të shkollës, nuk kanë munguar as batutat me Braçen, ku me sa duket është bërë shkas futbolli.

“Shkolla e rilindur në Fier – Seman pret sot fëmijët në kushte optimale dhe i ofron edhe komunitetit një kompleks sportiv të standarteve europiane”, shkruan Rama.

Braçe: Kemi marrë gjithë hapësirën që kishte, s’kemi lënë asnjë gjë.

Rama: Topi po pret, por pa kundërshtarë nuk loz dot. Erioni po nuk është për atë punë.

Braçe: Kjo është një nga 100 fushat që na kërkon se ç’është një president Federate.

Rama: Fillove tani, lërë tani.

Braçe: Ne i kemi bërë pa na thënë ai dhe pa na dhënë nai lekë ai.

Rama: Fillove luftën tani.

Braçe: Ai e filloi, nuk filluam ne, mua kush më ngacmon zyshën ka punë. Shumë e thjeshtë.

Rama: Po ajo çfarë është ajo.

Fredi Kokoneshi: Për fushën e futbollit dhe dhomat e zhveshjes.

Rama: Këtë ta bëjë Federata.

Braçe: Kë të bëjë federata. Mos ma fut mua këtu atë, i bëjmë vetë, ne nuk kemi nevojë për…