TAP nis furnizimin me gaz të Europës në fund të 2020

Murad Heydarov *

Më 15 nëntor gazsjellësi TransAdriatik njoftoi përfundimin e ndërtimit dhe fillimin e operacioneve. Kjo është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme në industrinë evropiane të gazit dhe unë dëshiroj të ndaj pikëpamjet e mia në këtë drejtim.

Rreth 15 vjet më parë u krijua një ide ndërtimit të një tubacioni ndërkufitar për të furnizuar me gaz në një rrugë alternative Evropën dhe kjo ide u testua brenda komunitetit të ekspertëve të biznesit në Evropë. Në atë kohë dukej si një ëndërr me një afat kohor të paspecifikuar për ta shndërruar atë ëndërr në një realitet. Gjashtë vjet më vonë, pikërisht në 2011, ky koncept mori një shtysë shumë të fortë kur Bashkimi Evropian dhe Azerbajxhani ranë dakord të alokojnë burimet e gazit në një infrastrukturë të dedikuar për të sjellë energjinë nga Deti Kaspik në Evropë.

Sidoqoftë, seksioni evropian i korridorit të gazit prej më shumë se 3500 km nga Azerbajxhani përmes Gjeorgjisë dhe Turqisë drejt Evropës i quajtur Korridori Jugor i Gazit ende duhej të zgjidhej midis opsioneve të ndryshme. Konkurrenti kryesor për TAP ishte në atë kohë projekti i quajtur Nabucco. Dy vjet më vonë në 2013 opsioni që parashikonte një destinacion drejt bregut të Adriatikut në Itali përmes Greqisë dhe Shqipërisë u zgjodh nga Qeveria e Azerbajxhanit dhe konsorciumi Shah Deniz i cili zhvilloi fushën gjigante të gazit në detin Kaspik dhe menjëherë pas kësaj kompania e projektit TAP miratoi të ashtuquajturat rezoluta për ndërtim. Kjo ndodhi afërsisht 7 vjet më parë dhe mund të themi që numërimi mbrapsht filloi në atë kohë. Pse besoj se TAP është kaq i ndryshëm, kaq specifik dhe kaq i veçantë? Unë do të ndaj mendimet një nga një, pa specifikuar cili është më shumë apo më pak i rëndësishëm.

Eshtë një nga projektet e rralla në sektorin e gazit me status përjashtimi. Kjo do të thotë që autoritetet përkatëse në Bruksel dhe Greqi, Shqipëri dhe Itali njohën rëndësinë e saj të jashtëzakonshme për Evropën dhe ato vende. TAP është një infrastrukturë e etiketuar si sistem alternativ i transportit. Alternativë ndaj mënyrave tradicionale për të furnizuar gazin në tregun evropian. TAP është një pjesë integrale e diçkaje më të madhe dhe një pjesë e fundit e një projekti thelbësisht të rëndësishëm të cilin ne e quajmë Korridori Jugor i Gazit. Projekt shumë miliardë, 3500 km distancë duke kaluar 6 vende. Zinxhir i paparë i vlerave gjatë 40 viteve të fundit në Evropë. SGC është një sistem i ri alternativ i transmetimit për të dhënë në Evropë energjinë nga burimi alternativ. Ne e quajmë atë diversifikim të dyfishtë dhe unë kam vështirësi për të gjetur në kujtesën time ndonjë projekt gjigand të ngjashëm që mund të shërbejë misionit të dyfishimit të diversifikimit. Duke përfunduar TAP, ne gjithashtu përfundojmë SGC duke hapur kështu një urë gazi midis deteve Kaspik dhe Adriatik. Sfidat e projektit. Ata kanë qenë të natyrës së shumtë dhe të ndryshme. Rrëshqitje toke dhe kokteje molotovi, tërmete dhe trazira anarkistësh, përmbytje dhe hetime kriminale mbi baza artificiale, financim i ndërlikuar në mënyrë të paprecedentë i projekteve dhe pengesa komerciale, kufizime rregullatore dhe virus i ri i rrezikshëm për vdekje, rikultivimi i trajtimit të barit të detit dhe xylella, kundërshtime të OJQ-ve të kalibrit të lartë dhe rivalitet gjeopolitik përfshirë granatimet e raketave. Rekord i sigurisë së klasit botëror. Shumë projekte në të ardhmen do të kishin vështirësi në përsëritjen e këtij rekordi. TAP vendosi standardin e ri të sigurisë si një udhërrëfyes për shumë ndërmarrje të tjera të industrisë; TAP shikon përpara për shumë vite që do të vijnë dhe mund të zgjerojë kapacitetet e tij për transportuesit e ardhshëm jo të kufizuar në transportuesit aktualë por nga diku tjetër në Evropë, Kaspik dhe Azinë Qendrore. Zgjerimi i TAP nga 10 bcma aktual në 20 bcma është i lartë dhe mendoj se projekti për të zgjeruar kapacitetin e tij do të mbështetet plotësisht nga tregu dhe do të zbatohet brenda 5-6 viteve të ardhshme. TAP është një projekt spirancë i cili përmes një sërë tubacionesh të ardhshëm interkonektorë mund të transportojë vëllime të reja gazi në destinacione të ndryshme në Evropën Juglindore dhe Ballkanin Perëndimor. Edhe sot me konfigurimin aktual TAP përmes lidhjes së tij me SNAM Retegas dhe infrastrukturën IGB tregjet e reja janë lehtësisht të arritshme. TAP promovon ndërlidhje më të mirë dhe integrim ndërkufitar të infrastrukturës në Evropë dhe një nga shembujt më të shkëlqyeshëm është që falë TAP duke filluar nga 21 maj Shqipëria për herë të parë në historinë e saj u lidh nga një tubacion me pjesën tjetër të Evropës. TAP në veçanti dhe SGC në përgjithësi nuk mund të ishin të mundur pa bashkëpunim fantastik të aktorëve të shumtë përfshirë qeveritë e Azerbajxhanit, Gjeorgjisë, Turqisë, Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë, Komisionit Evropian, rregullatorëve, institucioneve financiare dhe komuniteteve.

Furnizimet me gaz nga Azerbajxhani në Evropë përgjatë Korridorit Jugor të Gazit do të fillojnë në fund të Dhjetorit 2020. Eshtë një moment i veçantë historik për palët e interesuara të shumta! Do të mbyllet projekti, zbatimi i të cilit kërkoi nëntë vjet dhe gati 40 miliardë dollarë investime. Projekti është përfunduar dhe ne hyjmë në një fazë të re të operacioneve të tij për 25 vitet e ardhshme dhe më gjerë. SGC është një nga sistemet më moderne dhe të besueshëm për të transportuar energji te klientët e shumtë në Evropë. Dhe TAP si përbërësi i tij përfundimtar dhe i rëndësishëm do të luajë një rol të jashtëzakonshëm duke kontribuar në diversifikimin e furnizimeve të energjisë në Evropë, integrimin e një tregu të vetëm të energjisë, përballueshmërinë dhe konkurrencën e zgjeruar të gazit, qëndrueshmërinë dhe tranzicionin e energjisë së pastër si dhe paqen, bashkëpunimin dhe prosperiteti i rajonit.

* CEO i SOCAR për Ballkanin dhe këshilltar i CEO-s së SOCAR