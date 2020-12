Vrasja e çiftit shqiptar në Itali, arrestohet ish-e dashura e djalit

Dalin në dritë të tjera detaje nga vrasjen e çiftit Pasho në Itali. Bëhet me dije se policia ka arrestuar ish-të dashurën e djalit të tyre pasi dyshohet se ishte personi i fundit që ka pasur kontakte me to.

Çifti i të moshuarve u gjetën të copëtuar në katër valixhe të cilat ishin në zonën e burgut ku vuajti dënimin djali i tyre. Deri më tani policia po heton në disa pista, megjithatë ata kërkojnë edhe dëshminë e djalit të çiftit, që pritet të hedh më shumë dritë rreth kësaj ngjarjeje të rëndë.