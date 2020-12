Xhensila Pere: Vjehrra do zërë be për kokë time, do e harroj dhe djalin

Xhensila Pere është nusja ideale. Ajo, së fundmi ishte e ftuara e radhës në “Abc-ja e mëngjesit”, ku foli për jetën e saj profesionale dhe personale. “Vjehrra ime do të bëjë be për kokën time, do të harrojë dhe çunin e saj. Përpos faktit që vë zjarrin kudo që shkoj di dhe të shuaj zjarrin.

Kam dhe virusin dhe antivirusin. Jam dhe vaksina dhe më beso që përtej kësaj Xhensile dhe atyre deklaratave të mia, është një Xhensilë që është rritur me një familje shumë të madhe dhe tradicionale”, u shpreh ajo.