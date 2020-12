“Brenda këtij sesioni, me hir ose me pahir, Gjykata Kushtetuese do të bëhet funksionale!”: Ruçi realizon premtimin në ditën e fundit të sesionit parlamentar

Në mbyllje të këtij sesioni parlamentar kryeparlamentari Gramoz Ruçi ka një arsye madhore të jetë i kënaqur.

Suksesi më i madh politik, madje me rëndësi kombëtare e strategjike, i Gramoz Ruçit si kryeparlamentar në këtë sesion është bërja funksionale e Gjykatës Kushtetuese.

Pas zgjedhjes nga Kuvendi të anëtarit të vet, gjyqtarit kushtetues Altin Binaj, sot Presidenti Ilir Meta dekretori anëtarin e gjashtë, gjyqtarin kushtetues Përparim Kalo.

Bërja funskionale e Gjykatës Kushtetuese, një ndër kushtet më të rëndësishme të mbajtjes së tryezës ndërqeveritare me BE-në, mund të konsiderohet edhe si një sukses personal i Kryetarit të Kuvendit.

Më 6 shtator, ditën e fillimit të sesionit të ri, Ruçi bëri premtimin publik: “Brenda këtij sesioni, me hir ose me pahir, Gjykata Kushtetuese do të bëhet funksionale. Më 1 janar 2021 gjyqtarët e rinj kushtetues do të kenë filluar nga puna.” Më 17 dhjetor, madje më shpejt sesa mendohej, duke tejkaluar të gjitha pritshmëritë, edhe pse me procedura më të ndërlikuara, Kuvendi votoi anëtarin e vet për Gjykatën Kushtetuese. Ky është një sukses politik, kombëtar, por edhe sukses personal i Gramoz Ruçit. Burime nga Kuvendi i Shqipërisë pohojnë se Ruçi nuk kishte lenë asnjë hapësire për ndonjë plan B për shtyrjen e Kushtetueses.

Prandaj në përfundim të sesionit, kryeparlamentari Ruçi ka arsye të jetë i relaksuar, për kontributin e vet të pazëvëndësuesdhëm në bërjen funskionale të Gjykatës Kushtetuese.