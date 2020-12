Emërimi i anëtarit të gjashtë të Gjykatës Kushtetuese nga Meta, VOA: I hapet rrugë e shpejtë edhe…

Në Shqipëri, Gjykata Kushtetuese u bë sot me anëtarin e saj të gjashtë pasi presidenti Ilir Meta, firmosi në kohë rekord emërimin e juristit të njohur Përparim Kalo, vetëm pak orë pasi Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, i dërgoi atij listën e kandidatëve. Me emërimin e e njoftuar në mbrëmje, numri i anëtarëve të Gjykatës, arrin kuorumin minimal për t’u mbledhur në seancë e plenare e për të nisur me shqyrtimin e çështjeve.

Ndërkohë, duket se është hapur rruga edhe për emërimin e shpejtë të anëtarit të shtatë, duke qenë se për vendin bosh të shpallur po nga presidenti, tanimë ka mbetur vetëm një kandidaturë. Një ditë më parë, u betua anëtari i zgjedhur nga parlamenti, Altin Binaj. Praktikisht, ajo çka nuk u arrit të bëhej në më shumë se një vit, po përmbyllet, mesa duket, brenda vetëm pak ditësh.

Menjëherë pas vendimit të Presidentit, ambasadorja amerikane Yuri Kim foli për “një lajm të madh. Sapo Kalo të bëjë nesër betimin, arrihet kuorumi. Shqipëria do të mbyllë vitin 2020, me një Gjykatë Kushtetuese funksionale, që mungonte prej thuajse tre vitesh. Presidenti, KED-ja dhe Parlamenti, meritojnë një vlerësim të madh”, shkruajti ambasadorja Kim, duke shtuar se “ky është rezultat i një veprimi urgjent nga ana e udhëheqësve, në linjë me opinionin e KOmisionit të Venecias.

Me një Gjykatë Kushtetuese funksionale, Shqipëria përmbush kushtet për hapjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin europian. Ky është një hap shumë I madh përpara”, vlerësoi ambasadorja amerikane.

Përveç zotit Kalo, në garë për vendin e shpallur nga Kreu i Shtetit, ishte dhe Aleksandër Toma, i cili u rendit i dyti sipas vlerësimit të bërë nga KED, me një diferencë të ndjeshme, prej gati 15 pikësh më poshtë. Në njoftimin e tij zoti Meta, shpjegon se në vendimin e marrë me shpejtësi, ka patur në konsideratë dhe “nevojën jetike që ka vendi për plotësimin dhe funksionimin sa më parë të Gjykatës Kushtetuese”.

Si ambasadorja amerikane Yuri Kim ashtu dhe homologu i saj europian Luigi Soreca, kanë theksuar në mënyrë të përsëritur se janë të gjitha kushtet që Gjykata Kushtetuese të bëhet funksionale brenda këtij muaji.

Po sot në mbrëmje, Këshilli i Emërimeve bëri të ditur se kandidatja Zhaklina Peto, ishte tërhequr nga gara në momentet e fundit. Zonja Peto, u skualifikua dy herë nga KED-ja, por të dy herët, ajo u rikthye me vendime të gjykatës Administrative. Sot Këshilli i Emërimeve kishte në rend të ditës dhe vlerësimin e kandidaturës së saj.

Tanimë, duket se KED-së, i ka mbetur vetëm që të përmbyllë procesin për kandidaten e vetme të mbetur në garë, Sonila Bejtja dhe t’ja dërgojë atë presidentit. Me gjasë, pritet që kjo të ndodhë në ditët e ardhshme.