Përfundon gjykimi i dosjes ‘Bajri’/ Gjykata ul dënimin për Safet dhe Ilir Bajrin. Ja sa vite burg për anëtarët e tjerë

Përfundon gjykimi i dosjes ‘Bajri’. Gazetarja Klodiana Lala raporton se ditën e sotme, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër i ka dhënë fund shqyrtimit gjyqësor të një nga dosjeve më të përfolura dhe të trumbetuara me aq bujë në vjeshtën e vitit 2018, si një nga operacionet e para të ‘Forcës së Ligjit’.

Kështu, Gjykata ka pranuar pjesërisht konkluzionet e mbrojtësve Av. Arber Hoxha dhe Av. Sokol Tahiraj, ne aplikim te gjykimit te shkurtuar dhe duke ulur 1/3 e dënimit dhe duke vendosur:

1. Safet Bajri deklarimin fajtor dhe denimin e tij perfundimisht me 2 vite e 6 muaj burgim.

2. Ilir Bajri, deklarimin fajtor, per kryerjen e vepres penale te Armembajtjes pa leje dhe duke e denuar perfundimisht me 1 vit e 8 muaj burgim.

3. Astmer Bilali deklarimin fajtor dhe denimin me 3 vite burgim.

4. Ismet Idrizi, deklarimin fajtor, per kryerjen e vepres penale te Armembajtjes pa leje dhe duke e denuar perfundimisht me 2 vite e 6 muaj burgim.

5. Emrah Plaku, deklarimin fajtor, per kryerjen e vepres penale te Armembajtjes pa leje dhe duke e denuar perfundimisht me 2 vite burgim.

Ne perfundim te gjykimit te gjithe te pandehurve iu jane ‘shuar’ masat e sigurimit perkatese, pershkak se koha e paraburgimit e vuajtur eshte e barabarte me kohen e denimit. Per momentin vetem Safet Bajri eshte ne burg duke vuajtur denimin e Belgjikës.