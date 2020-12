Rindërtimi në Laç, Rama: I japim fund përmbytjeve. Do transformojmë rrugën për në kishën e Shna Ndout

Kryeministri Edi Rama ka qenë sot në Laç ku ka nisur sot ndërtimi i pallateve të reja në bashkëpunim me qeverinë turke për banorët të cilët humbën banesat nga tërmeti i 26 nëntorit.

Gjatë fjalës së tij Rama tha se kjo është një shenjë e solidaritetit që Turqia tregon ndaj Shqipërisë, dhe se projekti do të vazhdojë për tu përmbyllur brenda vjeshtës së vitit të ardhshëm. Ndër të tjera, Rama tha se përmes këtij projekti do t’i jepet fund përmbytjeve në Laç, ndërsa shtoi se “po punojnë edhe për transformimin e rrugës drejt Shna Ndout”.

“Turqia ishte pjesë e rrjetit të vendeve mike që jo vetë u shprehën me fjalë por angazhuan menjëherë forca njerëzore dhe burime materiale për të qenë të pranishëm kur ende jetë njerëzore kërcënoheshin nga gërmadhat. Kam takuar nga afër ekipet e shpëtimit turk që shpëtuan jetë shqiptare. Më pas presidenti Erdogan më ka ftuar të jem i pranishëm më vendin mik në një event të madh Ky është një projekt që vjen si shprehje respekti për territorin dhe vjen me elementë tradicionalë të përkthyer në arkitekturë bashkëkohore.

Falenderoj ministrin sepse ka qenë kyç në këtë rrugë. Duke ndërtuar këtë lagje të re ne arritëm të sistemojmë përroin e vjetër që ishte një gangrenë në këtë qytet që me rrëmbimin e tij përmbyste qytetin, dëmtonte banorët duke e bërë të pajetueshëm këtë qytet të vogël. Pavarësisht se projekti këtu kishte nisur ky sistemim u bë e mundur të integrohej bashkë me kantierin e projektit. Më vjen mirë që ndërtimi i kësaj lagje të re do sjellë me vete edhe garanci për të mos përmbytur më asnjëherë këtë qytet. Më vjen mirë të them këtu sot se ne kemi vijuar punën për rrjetin e shkollave që do të rilindin nga fillimi pasi shkollat e vjetra nuk ekzkitsojnë më. Ka përfunduar shkolla e Gjormit dhe janë në proces nisje edhe 9 objekte të tjera.

Po punojnë edhe për transformimin e rrugës drejt Shna Ndout. Ky qytet, atë njerëz që vijnë në javët e pelegrinazhit i shihje vetëm të kalonin dhe të iknin pasi nuk i jepej asnjë mundësi për të ndaluar asnjë natë. Qyteti do ketë mundësinë që mikpritjen ta ofrojë në funksion të ekonomisë së vet lokale. I shpreh një falenderim të veçantë kompanisë”, tha Rama.