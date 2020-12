Ashtu si dihet/ Anxhela Peristeri fiton Festivalin e 59 -të të Këngës

Ashtu si kishte kohë që përflitej, Anxhela Peristeri është fituesja e festivalit të 59-të të Këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Artistja do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision. Juria, e cila përbëhej nga Luan Zhegu, Vasil Tole, Zana Shuteriqi, Ramë Lahaj, Preç Zogaj, Kastriot Çaushi dhe Andri Xhaho vendosi “Karma”, si më të mirën kompozimin muzikor nga Kledi Bahiti dhe tekstin nga Olti Curri.

Ndërkohë në vendin e dytë është renditur këngëtari Sardi Strugaj me këngën “Ka me t’ba me kajt” dhe në vendin e tretë Festina Mejzini, me “Kush je ti dashuri”.