Britania dhe BE bien dakord për marrëveshjen tregtare pas Brexit

Britania e Madhe arriti marrëveshje tregtare pas Brexit-it me Bashkimin Evropian të enjten, shtatë ditë para se të dalë nga blloku evropian.

Marrëveshja është shumë e rëndësishme për raportet e Britanisë së Madhe dhe BE-së pasi një dështim i saj do të detyronte vendosjen e tarifave të ndërsjella.

Qeveria britanike tha se “Marrëveshja është një lajm fantastik për familjet dhe bizneset në çdo pjesë të Mbretërisë së Bashkuar”.

“Ne kemi marrë përsëri kontrollin e parave tona, kufijve, ligjeve, tregtisë dhe ujërave tona të peshkimit. Kjo do të thotë që ne do të kemi pavarësi të plotë politike dhe ekonomike më 1 janar 2021”, tha qeveria britanike përmes një deklarate.

Marrëveshja tregtare e arritur nga Britania dhe Bashkimi Evropian është “e drejtë dhe e ekuilibruar”, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Van der Leyen.

“Unë gjithashtu besoj se kjo marrëveshje është në interes të Mbretërisë së Bashkuar. Ajo do të vendosë baza të forta për një fillim të ri me një mik afatgjatë. Dhe kjo do të thotë që ne më në fund mund ta lëmë Brexit-in prapa nesh, dhe Evropa po vazhdon të lëvizë përpara”, tha ajo.

Von der Leyen, shtoi se “I gjithë ky debat ka qenë gjithmonë rreth sovranitetit”.

“Ne duhet të pyesim se çfarë do të thotë sovranitet në shekullin 21. Ka të bëjë me bashkimin e forcës sonë dhe të flasim me një zë në një botë plot me fuqi të mëdha. Ka të bëjë me tërheqjen e njëri-tjetrit në kohë krizash në vend që të përpiqeni të ecni vetëm. BE-ja tregoi se si mund të funksionojë kjo në praktikë”, tha ajo.

Të dyja palët kanë kohë deri më 31 dhjetor që ta miratojnë atë në parlamentet përkatëse.

Kjo pasi në këtë datë, Britania përfundon periudhën tranzitore pas largimit zyrtar nga blloku evropian në janar në këtij viti.

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel tha se është rradha e Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian që ta analizojnë atë, para se t japin dritën e gjelbër.

Vendimi për largim të Britanisë nga BE-ja ka ardhur pasi 52 për qind e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja kundruall 48 për qind që kanë kundërshtuar atë, në referendumin e mbajtur më 2016.​