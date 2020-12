Horoskopi për ditën e sotme, 24 dhjetor 2020

Dashi

Kur bëhet fjalë për një shenjë kaq të zjarrtë dhe të ndjeshme sa e juaja, është e lehtë të kuptosh se të qëndroni në shtëpi mund të mos jetë aktiviteti juaj i preferuar, të paktën, jo rregullisht. Të dalët ju jep më shumë energji.

Demi

Nuk ka si shoqëria e familjes, siç e keni njohur dhe besuar gjithmonë. Ekziston gjithashtu një mundësi e veçantë që një anëtar i familjes t’ju prezantojë me dikë që do të përfundojë të jetë shumë më tepër sesa thjesht një mik.

Binjakët

Universi ka dërguar pikërisht atë që ju nevojitet për të ndryshuar situatën tuaj të punës. Sido që të jetë, shijoni frymëzimin dhe emocionin, që shkon së bashku me fillimet e reja. Në dashuri parashikohet të merrni disa sinjale pozitive nga një person.

Gaforrja

Ju keni një reputacion të merituar si person i vëmendshëm, bashkëpunues dhe jashtëzakonisht i mirë për t’u shoqëruar. Por ky reputacion mund të jetë përkohësisht në rrezik, jo sepse e keni humbur atë ndjenjë dashurie, por sepse ju nevojitet të bëni gjëra të reja në jetë. Mos humbisni kohë, por filloni që sot.

Luani

Për disa arsye, individë të një lloji të caktuar duket se kanë ndikim te ju. Mësoni të thoni ‘jo’ dhe të largoheni prej tyre. Mund të jetë e vështirë në fillim, por me kalimin e kohës do ta zotëroni këtë aftësi.

Virgjëresha

Pas një dite tjetër të mbushur me shikime apo ngacmime, një person i caktuar më në fund do të jetë gati të thotë saktësisht atë që ka në mendje për ju. Nëse jeni të palidhur dhe të interesuar, jini të përgatitur për një afrimitet të ri.

Peshorja

Shenja juaj është pajisur me hijeshi, aftësi bindëse dhe shumë sharm. Nuk është për t’u habitur; të tjerët i konsiderojnë këto cilësi në mënyrë të parezistueshme tërheqëse. Por duhet të keni kujdes se ku e tregoni atë hijeshi. Përdorini këto aftësi në dashuri.

Akrepi

Sot situata financiare për të lindurit në shenjën tuaj parashikohet të jetë e shëndetshme. Shfrytëzojeni këtë për të realizuar një investim të ri, që do të sillte më shumë të ardhura në llogarinë tuaj.

Shigjetari

Parashikohet një ditë e mbushur me pozitivitet, veçanërisht në ambientin e punës. Investimi juaj në forcimin e marrëdhënieve me njerëzit që keni pranë do të japë frytet e duhura. Në aspektin sentimental mund ta gjeni veten në disa keqkuptime.

Bricjapi

Situata juaj financiare ndihet pak e lëkundur për momentin. Pavarësisht se si ose pse ka ndodhur, kthejeni vëmendjen në karrierën tuaj vetëm për pak kohë. Tregohuni të përpiktë me pagesën e faturave.

Ujori

Sot parashikohet të bëni disa njohje interesante në aspektin sentimental. Tregoni gatishmërinë e duhur për ta njohur sa më mirë një person. Në aspektin financiar, sot mund ta gjeni veten në konfuzion.

Peshqit

Së shpejti, do të duhet të merrni një vendim nëse do ta lini një sekret të shohë dritën e diellit. Kjo nuk është një gjë e lehtë për ju, sepse zakonisht mund të shihni të dyja anët e çështjes. Përdorni intuitën tuaj për të marrë vendimin e duhur.