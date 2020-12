Meta shpërdan dhurata për vogëlushët me nevoja të veçanta në Elbasan: E rëndësishme që këta fëmijë të mbështeten në mënyrë të përhershme

Presidenti Ilir Meta ishte sot në Elbasan ku ka vizituar Qendrën për Njerëzit me Nevoja të Veçanta, dhe shpërndau disa dhurata për fëmijët.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Meta thekson se është e rëndësishme që këta fëmijë dhe familjet e tyre, të mos ndihen të përkrahur vetëm në prag të ditëve festive, por të mbështeten në mënyrë të përhershme.

Postimi i plotë:

Në prag të Krishtlindjes, vizitova Qendrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta në Elbasan, me dëshirën më të madhe për t’u takuar nga afër me fëmijët e mrekullueshëm me nevoja të veçanta, për të ndarë me ta shumë urime e buzeqeshje, por dhe dhurata me rastin e festave të fundvitit.

Është tepër e rëndësishme që këta fëmijë dhe familjet e tyre, të mos ndihen të përkrahur vetëm në prag të ditëve festive, por të mbështeten në mënyrë të përhershme, si nga institucionet shtetërore, ashtu edhe nga shoqëria, veçanërisht në këtë situatë të vështirë shëndetësore, ekonomike dhe sociale, që po kalon vendi ynë për shkak të pandemisë COVID-19.

Duhet të nxitim një ndjenjë më të fortë të solidaritetit dhe vullnetarizmit, për t’ju garantuar një integrim

Nga Elbasani, ju uroj edhe të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, të kalojnë sot një mbrëmje sa më të gëzuar festive Krishtlindjeje!