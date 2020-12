Nestor Nepravishta, kontributi kulturor i mohuar nga regjimi i një intelektuali të shkëlqyer shqiptar

Gjithmonë kur vjen muaji dhjetor e afrojnë Krishtlindjet dhe Viti i Ri, mendja nis e kujton miqtë që na janë larguar periodikisht nga jeta, si për të dëshmuar vullnetin për t’i ringjallur e patur përsëri pranë .Me këtë artikull dëshiroj të sjell kujtimin e ndritur të ish-mikut tim Nestor Nepravishta,që u përpoq, qoftë si autori i vetëm i Fjalorit të parë në Shqipëri Anglisht-Shqip e disa teksteve në gjuhën frënge ,qoftë si përkthyes i rallë poliglot ,që la sadopak shenja të arta në historinë e kulturës shqiptare.

E të mendosh se ai punoi për 50 vjet si qenie e perndjekur politike. Ky poliglot unik,që zotëronte 15 gjuhë të huaja në të 4 aspektet:shkrim,lexim,perkthim,interpretim ,për 75 vjet jo vetëm përktheu zyrtarisht në të gjitha këto gjuhë literaturë zyrtare,të porositur nga institucione shkencore,juridike e administrative,qendrore e lokale, po njëherësh dha mësim per 45 vjet rresht,hartoi fjalorë e tekste mësimore e perktheu rreth 100 libra për përdorim të brendshem institutesh e pas 90-ës për lexim.Dhe përgjigjësisht pa kënaqësinë e deklarimit të emrit të privuar.

Ky individ ka qenë ndoshta ndër shqiptarët e pakët që punoi në administratë për 57 vjet resht ,nga viti 1949 e deri ne vitin 2006, kur doli në pension si përkthyes në Institutin e Historisë në Tiranë, duke u konsideruar njëkohësisht për 50 vjet si”kontigjent armik”. Kjo biografi e jashtëzakonshme ngjan e pabesueshme për brezat e rinj që jetojnë në vendin tonë. Por edhe në periudhën tonë më të zezë,në periudhen 1944-1990 ,ka patur njerëz që,ndonëse iu ishte errësuar horizonti gjithandej ,i jane kundërvënë fatit të tyre duke mësuar si ekselenca e duke duke prodhuar me ngulm kulturë. Ata e rikrijuan cdo ditë fatin duke mos ditur të plaken e të vdesin. Në rastin e këtyre personave te caktuar për të vdekur si “armiq”, mendoj se vlen shprehja e nje ish -studiuesi shqiptar te sapovdekur :”Në se thuhet se jeta është një stërvitje për të vdekur,mund të shtohet si një nocion përballues dhe se kultura është një stervitje për të mos vdekur asnjëherë ” . I tillë ka qenë personazhi yne,një alpinist me synim majat e diturisë.

Nestor Nepravishta ka lindur në vitin 1931 e fëmininë e tij e kaloi në Tiranë,ku babai i tij,Abedin Nepravishta,ka qenë Kryetar i Bashkisë së saj në vitet 1933-39.

Në vitin 1945 i ati i tij u denua me 20 vjet burg politikë për faje,të cilat nuk u zbardhën kurre me një vendim. Ndërkaq,trashëgimia kulturore e familjes e ajo e krijuar nga leximet e dendura gjatë rinisë së vështir e dalluan atë si nxënës te shquar në gjimnazin “Qemal Stafa”,ku ai spikati shumë shpejt si një djalë poliglot,që dinte 5 gjuhë të huaja

Në vitin 1948 kur në vend qenë shumë të rrallë ata njerëz që flisnin rrjedhshëm gjuhën ruse, ai e P.Zheji,një ndër perkthyesit më të mirë shqiptarë te letërsis, do seleksionoheshin me konkurs nga ambasada sovjetike për të qenë në stafin ndihmës të ekipit kineast rus që realizoi filmin e parë dokumentar rus për Shqipërinë.

Kushtet biografike e shtrënguan që të mos shkonte si student në shkollat e larta qe u hapen atëher,po të niste punën si mësues larg familjes qe do zgjaste për dekada

Për arsye të mungesave që kish atëherë arsimi për shume mesus ,që në nisje ai pati fatin të merrej me dhënien e mësimit te gjuheve të huaja në disa prej shkollave të mesme të Fierit,ku punoi 10 vjet.

Në këtë qytet atij iu dhanë disa cmime nga Ministria e Arsimit si një nga mësuesit më të mirë metodistë të Shqipërisë në tri gjuhë:rusisht,frëngjisht,anglisht.

Po aty qe themelues në historinë e vendit i kurseve të gjuhëvë të huaja pranë shtëpive të kultures. Po në vitet ’50 ai u bë përkthyes i specialistëvë të huaj lindore të sektorëve të naftës e bujqësisë, me të cilët ai mësoi disa gjuhë,si polonisht,cekisht,rumanisht dhe bullgarisht,që i përdori përherë. Po atëherë do të shkruante disa artikuj në gazetën “Mesuesi”,që do cmoheshin për cilesinë e tyre. Në vitin 1958 më së fundi ai do diplomohej me korrespondencë për gjuhë-letërsi shqipe pranë Universitetit Shtetëror të Tiranës. Në po atë vit kur iku nga Fieri,ai tashmë perkthente sistematikisht në pothuajse 10 gjuhë të huaja. Në këtë vit Nestor Nepravishta do transferohej në gjimnazin”Ali Demi” të qytetit të Vlorës si mësues kryesor i tri gjuhëvë të huaja:rusisht,frengjisht e anglisht. Në këtë qytet ai u afirmua shpejt jo vetëm si mësuesi më i mirë i shumë gjuhëve të huaja,po edhe si përkthyes i disa delegacioneve të huaja,që vinin aty për pushim. Pas prishjes me kampin socialist, në vitin 1962 në Shqipëri erdhi i ftuar një delegacion i Drejtorisë Kulturore të Ministrisë se Puneve të Jashtme të Francës,qe kqyrte mësimin e frengjishtes në botë. Në testimin e kryer në këtë rast me 15 mësuesit e gjuhës frënge, që kishin atëherë gjimnazet tona ai u vlerësua si pedagogu mrë i mirë i gjimnazeve të Shqipërisë. Ky stimul do detyronte Ministrinë e Arsimit që t’i besonte hartimin e dy teksteve të para të gjuhës frënge për gjimnazet e Shqipëris ,që deri atëherë kishin mësuar me tekste të huaja te frengjishtes ,të përshtatura nga autorë tanë. Pra,ai qe autori i parë në historin e vendit tonë i 2 teksteve të para të gjuhës frënge,me të cilat punuan gjimnazet gjatë nje dekade deri në fund të viteve ’60.

Në po këto vite në cdo seminar vjetor te organizuar nga Ministria, ai është konsideruar si mësuesi më i mirë i gjuhëve në gjimnaze. I njohur si profesionist i tillë klasi, gjë për të cilën e respektonte si pushteti,ashtu dhe opinioni publik ,Nestor Nepravishta ka qene gjate viteve ’60 edhe mësues i gjuhës frënge gjatë pushimeve verore në Vlorë i djemve të rinj të disa udhëheqsve të vendit me në krye djalin e M.Shehut,Bashkimin. Veprimi me të cilin sistemi monist do detyrohej t’ia njihte zyrtarisht aftësinë ndodhi në vitin 1966,kur zyrtar i lartë i qeverisë, në një inspektim zyrtar që kreu në Vlorë në gjimnazin “Ali Demi” në klasën ku jepte mesim Nestori ,ai e cilësoi atë si mësuesin më të mirë të gjuhës frënge të të gjitha shkollave tona të mesme e urdhëroi të punësohej pedagog në Katedrën e Gjuhës Frënge të Universitetit Shtetëror të Tiranës .Po para se t’i jap përgjigje fatit të këtij urdhëri të Manush Myftiut, do ndalem disi në atë që shenon kulmin e karrierës së këtij njeriu. Po në atë vit,kur qe vec 35 vjec, ai,një mësues me pune në Vlorë, botoi një vepër që pati një pritje të jashtëzakonshme nga lexuesi. Pra,atëherë ai botoi si autor i vetëm Fjalorin e parë ne Shqiperi Anglisht-Shqip me 20.000 fjalë. Ai është fjalori i parë Anglisht- Shqip në historinë e Shqiperise, Kosovës e tëre viseve shqiptare, që qarkulloi si i vetmi fjalor i tillë për 50 vjet deri në ne vitin 2006 kur autori Pavli Qesku botoi disa fjalorë të tillë me më shumë fjal. Ky fjalor me autor N.Nepravishten u botua rreth 10 here në 50 vite e me të mësuan gjuhën angleze, gjuhën më të njohur të cdo kohe ,miliona e miliona shqiptarë, nga elitat akademike e politike të të gjitha trojeve shqiptare e deri te profesorët,mësuesit dhe të rinjte e mijërave shkollave e shtëpive. Me të mësuan të lexojnë libra shkencëtarë e artistë dhe të shijojne këngë të rinj dhe të reja. Fatkeqësisht,ky fjalor u botua pa emrin e autorit,qe për eproret e tij mbeti përsëri si “armik i klasës”. Ai ne kopertin s’ka autor,ndryshe nga fjalorët e tjere të asaj kohe, po drejtoria e Shtepisë Botuese të Librit u mjaftua me nje honorar.

Mbas pak muajsh ai do tronditej nga një e keqe edhe më e madhe.

Me porosi speciale në vitin 1967 iu dëbuan nga Tirana pothuaj të gjithë vëllezërit dhe motrat e tij me në krye babain,që,pasi doli nga burgu politik, u bë dhe i debuari më i moshuar.

Nestor Nepravishta punoi në gjimnazin “Ali Demi” të Vlorës nga viti 1958 e deri në vitin 1970 si mësues i tri gjuhëve të regullta si ajo ruse,franceze dhe angleze. Në një botim të dalë me rastin e 55 vjetorit të gjimnazit,klasifikuar dikur në 5 më të mirët në vend, ai renditet i pari në listen e botuar të pedagogëve më të shquar në historinë e tij të të gjitha kohëve. Pas dëbimit të babait,në 1970 e cuan në një shkollë tetëvjecare.E pas këtij diskriminimi të radhës vjen një sfidë intelektuale për të. Në 1973,kur sapo ishte krijuar Akademia jonë e Shkencave,me një letër zyrtare e që ruhet ende në arkivin privat të familjes Buda, drejtuar Kryetarit të Akademisë së Shkencave,zotit Aleks Buda,ai e vinte në dijeni se zotëronte 15 gjuhë të huaja të mësuara rresht e qe gati që për vetëm 3 muaj t’i jepte ato ne provim pasuniversitar ,duke kërkuar që pas provimit me sukses për tërë këto gjuhë, të punësohej në Akademi ne rolin e përkthyesit të këtyre gjuhëve:Anglisht,frëngjisht,gjermanisht,italisht,spanjisht,portugalisht,latinisht,greqishte e vjeter e ere,rusisht,polonisht,cekisht,serbisht, rumanisht e bullgarisht. Aleks Buda e njihte personalisht e ndoshta edhe mund ta ndihmonte .Po ato vite do të qenë edhe me të rënda për shkruesin e letrës. Në vitin 1976,per arsye biografike ,atë e cuan 2 vjet për të punuar si mësues në një fshat të Vlorës .Vetëm pas kthimit për të punuar përsëri në një shkollë në Vlorë, me rekomandimin e Aleks Budes ai u bë bashkëpunëtor i jashtëm i katër instituteve të Akademisë: Instituti i Historisë,Arkeologjisë, Folklorit e Gjuhë-Letërsis Shqipe ,duke përkthyer për përdorim të brendshëm gjatë mbi 15 vjetëvë me mijëra faqe në gjermanisht të e rreth 60 libra për literaturë. Gjithashtu,deri sa erdhi pluralizmi, ai qëndroi një bashkëpunëtor i Shtëpisë së Librit Shkollor si recenzent i teksteve të gjuhëve. Në vitin 1986,kur i erdhi mosha për të dalë në pension,sërish u punësua për nevoja specialistesh si mësues i gjuhës italiane në gjimnazin”Ali Demi” për 4 vjet e i gjuhës gjermane në Shkollën e Mesme Industriale për 4 të tjera. Ai ka qenë themeluesi kryesor i mësimit të gjuhëvë në Vlorë e, pas punës,për 36 vjet me radhë, nga viti 1958 e deri në vitin 1994, ishte dhe profesori kryesor privat i rreth 10 gjuhëve,ku mësuan me mijëra banorë të qytetit vlonjat. Në 1994,kur i dha lamtumiren qytetit ku kaloi një jetë të tërë,ai qe bërë bir në shpirt i ketij qyteti Në qoftë se babai i tij si Kryetar Bashkie i Vlores në vitet 1932- 1933 ndërtoi në Vlorë Sheshin e Flamurit,varrin e Ismail Qemalit e Bulevardin historik Vlorë-Skele, ky kontribuojë për të ndërtuar në Vlorë një inteligjencë,që sot ka vend nderi në historinë tonë.

Ishte viti 1994 kur ai do kthehej në shtëpinë prindërore në Tiran .E,megjithatë,pasioni i celiktë për të kultivuar gjuhët që zotëronte e dërgoi prapë në portat e dijes. U punësua në Institutin e Historisë,ku kontibuoi për 12 vjet rresht. Të punosh për 60 vjet jo si një punëtor,po si një intelektual elitar ,eshte një fakt unik në Shqipëri, po të kesh parasysh të dhënën se dhe në këtë etapë të fundit perktheu 40 libra me emrin e tij. Këto përkthime janë të shumta, nga Bizanti dhe deri tek letërsia. Dhe vjen një ditë dhe ora e jetës ndalet,si ndodhi në 28 prill 2012. Po pikërisht kur vjen ora e fundit, nis edhe ringjallja e punëtorëve të palodhur te kulurës shqiptare. Shoqëria jonë e sotme,e gjendur në kushtet e varfërise ekstreme, në qoftë se një ditë do ta gjejë shpetimin nga kultura,si uronte dikur mendimtari Branko Merxhan ,duhet të vendosë prozhektorët e vëmendjes së saj në kujtimin e e njerëzve si Nestor Nepravishta. Jeta e tij dhe e disa të tjerëve si ai janë fanarë kujtese në detin e injorances që na ka gllabëruar sot. Duke e mbyllur,do tregoj një detaj që më kanë thëne për të miqtë.

Sa herë blinte ndonje një libër,ai shkruante ne faqen hyrëse të tij germat e zmadhuara shumë A-U.

Keto për të ishin germat fillestare të togfjalëshit”Alpinist Universal”, me të cilat donte të thoshte se ai vetë aspironte përjetësisht të ishte në mënyrë të figurshme një alpinist i gjithësishëm që do zbriste përmes gjuhëve të huaja në gjithë majat e kulturës botërore Me këtë episod doja të tregoja kuptimin e jetës së njerëzve si Nestori ,miku im që do ta kujtoj me adhurim përjetësisht.