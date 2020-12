Nga paratë tek marrëdhënia e keqe nuse-vjehrrë/ Çfarë çoi në vrasjen e çiftit Pasho

Grupi hetimor i karabinierëve italianë janë rikthyer sërish në apartamentin ku ka ndodhur krimi makaber i ekzekutimit të çiftit Pasho nga Vlora.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në një apartament në lagjen Fiorentine të Novoli, në via Felice Fontana, ku jetonte Elona Kalesha, ish-partnerja e Taulant Pashos, djali i Shpëtim dhe Teuta Pashos, e cila tashmë është e arrestuar si e dyshuara kryesore e kësaj vrasje.

1 nëntori i vitit 2015 është dhe nata e fundit e jetës për çiftin Teuta dhe Shpëtim Pasho, të cilët u masakruan dhe u prenë në copa të ndarë në katër valixhe. Mediat italiane bëjnë me dije se 36-vjeçarja e arrestuar duket se e kishte të planifikuar vrasjen e prindërve të ish-të dashurit të saj për shkak të shumës së parave që ato mbanin me vete.

Gjithashtu hetimet deri më tani bëjnë me dije se marrëdhëniet vjehrrë-nuse nuk ishin shumë të mira. Sipas informacioneve mësohet se Teuta, nëna e Taulantit, nuk ishte dakord me këtë marrëdhënie e ndër të tjera dyshohet se pas daljes nga burgu, ajo do i kërkonte djalit që të zgjidhte mes tyre: “Ose atë, ose ne”.

Por kjo është një përballje që nuk ka ndodhur kurrë dhe se gjurmët e fundit të çiftit janë një ditë para se djali i tyre i dënuar për drogë të dilte nga burgu. Vrasja dyshohet se ka ndodhur në momentin që çifti ka qenë në gjumë, kurse copëtimi i trupave të tyre mund të ketë ndodhur në ditët në vijim.

Dëshmitarët e deritanishëm, banorë të pallatit, kanë konfirmuar se nga apartamenti vinte një aromë shumë e keqe gjaku dhe e një lloj substance ngjitëse.

Ndërkohë këtë të enjte pritet që Kalesha të njihet dhe me masën e saj paraprake të sigurisë që dyshohet se është ajo arrest me burg.

Dyshimet e para për vrasjen e çiftit nga ish-e dashura e djalit kanë qenë nga vajza e familjes Vittoria e cila është shprehur se ajo ka qenë dhe kontakti i fundit me prindërit e saj.

Ndërkohë eshtrat e bashkëshortëve shqiptarë u gjetën në autostradën Firence-Pisa-Livorno në afërsi të burgut Soliçiano, pasi u copëtuan u futën në katër valixhe./syri