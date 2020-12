Ursula von der Leyen: Kemi arritur marrëveshje të drejt me Britaninë e Madhe

Marrëveshja tregtare e arritur nga Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian është “ferr, e ekuilibruar dhe e drejtë” dhe ia vlen të luftohet, tha shefja ekzekutive e bllokut evropian.

“Ishte një rrugë e gjatë dhe me dredha-dredha. Por ne kemi arritur një marrëveshje të mirë. Është ferr, është një marrëveshje e ekuilibruar dhe është gjëja e duhur dhe e përgjegjshme për të bërë të dyja palët”, tha Ursula von der Leyen në një konferencë shtypi, raporton bbc.

“Negociatat ishin shumë të vështira. Rrezikoheshin kaq shumë njerëz, kështu që kjo ishte një marrëveshje për të cilën ne absolutisht duhej të luftonim”, shtoi ajo, transmeton Telegrafi.

“Unë gjithashtu besoj se kjo marrëveshje është në interes të Mbretërisë së Bashkuar. Do të vendosë baza të forta për një fillim të ri me një mik afatgjatë. Dhe kjo do të thotë që ne më në fund mund ta lëmë Brexitin prapa nesh dhe Evropa po vazhdon të ecë përpara”, përfundoi ajo.

Lexo po ashtu:

Ndërkohë, kryeministri britanik, Boris Johnson thotë se marrëveshja do të lejojë eksportuesit të bëjnë edhe më shumë biznes “me miqtë tanë evropianë”.

Johnson thotë se “populli britanik e dinte se ishte e mundur, por u tha se ishte e pamundur. Ne kemi marrë përsëri kontrollin e çdo shënimi dhe titulli të rregullores sonë në një mënyrë që është e plotë dhe e pakufizuar”.