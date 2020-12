Mbërrin në Itali furgoni me dozat e para të vaksinës antiCovid

Furgoni me 9,750 dozat e para të vaksinës anti-Covid të Pfizer-Biontech ka arritur në kufirin e Brenner me Italinë pasi ishte nisur nga Belgjika.

Siç e shikoni dhe nga pamjet e publikuara nga mediat italiane, furgoni me dozat e para të vaksinës është i shoqëruar nga forca të shumta policie. Automjeti do të drejtohet në spitalin Spallanzani në Romë ku do të kryhen vaksinimet e para.

https://fb.watch/2BxFfBLrzY/

Mediat italiane bëjnë me dije se e para që do ta marrë vaksinën në Itali është Claudia Alivernini, infermierja 29-vjeçare e spitalit Spallanzani në Romë, më 27 dhjetor.

“Vaksinimi është një akt dashurie dhe përgjegjësie ndaj komunitetit – tha ajo -. Unë përfaqësoj me krenari të gjithë punonjësit shëndetësorë të cilët, si unë, kanë qenë në ballë gjatë kësaj pandemie”,- deklaroi ajo.

Kujtojmë se Italia është ndër vendet europiane më të goditura nga kjo pandemi.