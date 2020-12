“Pjesë e grupit kriminal…” Çfarë thuhet në vendimin e gjykatës për 36-vjeçaren që vrau dhe copëtoi prindërit e ish-të dashurit

Lihet në burg Elona Kalesha, 36-vjecarja e akuzuar për vrasjen e bashkëshortëve Shpëtim dhe Teuta Pasho, prindërit e ish-partnerit të saj.

Çifti u bashkëshortëve u zhduk në mënyrë misterioze 5 vite më parë dhe u gjetën ditët e fundit të copëtuar në katër valixhe në një fushë pranë burgut Solliçiano në Firence.

Gjykatësi për hetime paraprake Angelo Antonio Pezzuti pasi vërtetoi arrestimin vendosi lënien në qeli për shkak të rrezikut të arratisjet, por mbi të gjitha mundësinë që ajo të mund të kryente krime të mëtejshme. Provat e mbledhura nga zyra e prokurorit Firenze por edhe të dhënat e shumta penale të gruas peshonin vendimin.

Elona u fut në një qark delikuent

Sipas gjykatësit hetues, Elona mund të vrasë përsëri sepse është “e rrezikshme, ka bashkëpunëtorë dhe është pjesë e një qarku kriminal”. I njëjti mjedis kriminal në të cilin do të ishte pjekur krimi i tmerrshëm i çiftit dhe në të cilin do të lëviznin bashkëpunëtorët e tij akoma të lirë.

Prokuroria dyshon se edhe dy persona të tjerë vepruan me 36 vjeçaren për të vrarë Shpëtim dhe Teuta Pashon dhe për t’i fshehur ata.

Për krimin e bashkëshortëve Elona kishte bashkëpunëtorë

“Nga rreziku i Elona Kalesha del ekzistenca e rasteve të ardhshme të favorshme për kryerjen e krimeve të reja të së njëjtës specie si ajo për të cilën ne e procedojmë” shkruan gjykatësi hetues Pezzuti në urdhrin e tij, duke shtuar se 36-vjeçarja “duket se është futur përgjithmonë në një qark kriminal. Ka marrëdhënie të ngushta me njerëz me një kalibër të rëndësishëm kriminal dhe me sa duket e ka përdorur punën e bashkëpunëtorëve. Për këtë arsye, mund të konsiderohet se, për sa i përket sigurisë ose probabilitetit të lartë, Elona Kalesha, nëse nuk është e kufizuar në lirinë e saj, do të kthehet për të kryer një krim nëse ekziston mundësia”.