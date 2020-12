Shpat Kasapi zyrtarizon lidhjen me partneren e tij, Selvijen (FOTO)

Shpat Kasapi dhe partnerja e tij, Selvija, kanë kurorëzuar dashurinë e tyre me fejesë. Dyshja organizuan një ceremoni private me familjarët e tyre dhe kanë shkëmbyer unazat me njëri-tjetrin. Lajmin e bukur e ka dhënë vetë këngëtari përmes një postimi në rrjete sociale.

Ai ka publikuar një foto të dorës së tij dhe të Selvijes, ne të cilën bien në sy unazat e tyre. “24 dhjetor 2020”, ka shkruar Shpati përkrah fotos.

Para pak ditësh këngëtari publikoi dhe foton e parë me partneren e tij, teksa i dedikoi dhe fjalët më të ëmbla. “Të premtoj se do ta ‘trajtoj’ me kujdes zemrën tënde dhe do ta mbush atë me dashuri!”, shkroi këngëtari krahas fotos.