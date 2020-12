“Më kanë plagosur me armë”, pranga 52-vjeçarit në Dibër që gënjeu në spital

Është zbardhur ditën e sotme ngjarja e mbremjës së djeshme, ku një 52-vjeçar deklaroi se ishte plagosur me armë zjarri nga persona të paidentifikuar. 52-vjeçari ka rezultuar se ka gënjyer për të mos u arrestuar pasi po drejtonte kamionçinën i dehur. F.Z. po udhëtonte në sens të kundërt të rrugës, në momentin që ka zbritur nga automjeti, është dëmtuar në pjesën e këmbës dhe ka qëndruar në mes të rrugës.

Pasi i është bërë testi ai ka rezultuar në gjendje të dehur në masën 0.61 mg/l. Ndërkaq, policia ka bërë të ditur se e ka vënë në pranga për deklarim të rremë.

Njoftimi i policisë



Dibër/ Deklaroi në spital se ishte plagosur me armë zjarri, zbardhet ngjarja dhe vihet në pranga për deklarim të rremë. Në orët e mbrëmjes së datës 25.12.2020, shtetasi F. Z., është paraqitur për ndihmë mjekësore në qendrën shëndetësore Maqellarë, i cili pretendonte se ishte plagosur me armë zjarri nga disa persona të pa identifikuar. Menjëherë është ngritur një grup i posaçëm hetimor për zbardhjen e ngjarjes dhe nga veprimet e shpejta e profesionale të kryera nën drejtimin e Prokurorisë ka rezultuar se në aksin rrugor Shupenzë-Maqellarë, shtetasi F. Z., duke drejtuar automjetin tip ‘kamionçinë’, në gjendje të dehur dhe në sens të kundërt të rrugës, në momentin që ka zbritur nga automjeti, është dëmtuar në pjesën e këmbës dhe ka qëndruar në mes të rrugës. Shtetasit F. Z., i është bërë testi i alkoolit me aparatin Drager, i cili ka rezultuar në gjendje të dehur në masën 0.61 mg/l.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore, nga specialistët e Policisë Rrugore, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit : F. Z., 52 vjeç, banues në Majtarë, Dibër për veprat penale “Drejtim i automjetit në mënyrë të parregullt” dhe “Kallzim i rremë”. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Dibër për veprime të mëtejshme.