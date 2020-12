Maqedonia e Veriut regjistron ulje të infektimeve me koronavirus, shënon 26 të vdekur në 24 orët e fundit

Maqedonia e Veriut regjistroi të shtunën 26 të vdekur nga koronavirusi dhe 530 raste të reja të të infektuarve.

Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, viktimat janë nga këto qytete: shtatë në Shkup, katër në Prilep, tre në Ohër dhe Strugë, nga dy në Strumicë, Manastir, Gostivar dhe nga një në Kumanovë, Dellçevë dhe Tetovë.

Rastet e reja pozitive, ndërkaq, rezultuan nga testimi i 1,999 mostrave në laboratorët shtetërorë dhe privatë. Të shtunën u raportua po ashtu për 538 pacientë të shëruar.

Sipas të dhënave, ulja e numrit të të infektuarve vazhdon, sikur edhe e testeve të bëra. Ulje shënoi edhe numri i viktimave, nga 35-40 sa ishte para tri javësh, në nën 30 viktima në ditë.

Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për rënien e numrit të personave të shtrirë nëpër spitalet e vendit. Gjatë 24 orëve të fundit, në klinikat e Qendrës Universitare në Shkup u shtruan më pak se 100 persona, ndërsa numri i përgjithshëm i atyre që po trajtohen aktualisht është 1,044, shkruan Rel.

Në Maqedoninë e Veriut, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus ka arritur në 81,425.

Prej tyre, 2,427 pacientë kanë humbur jetën, 58,720 janë shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 20,278.

Ministria e Shëndetësisë përsëriti thirrjen drejtuar qytetarëve, për respektimin e masave dhe përmbajtje nga manifestimet e Vitit të Ri.

“Shmangia e manifestimeve dhe respektimi i masave janë mënyra e vetme për të evituar ndonjë valë të re të përhapjes së virusit. Gjendja është nën kontroll dhe, tani e disa ditë me radhë, kemi ulje të rasteve të të infektuarve. Nëse kështu vazhdojmë, besojmë se shumë shpejt mund të kthehemi në normalitet, së bashku me procesin e vaksinimit të popullatës, që besojmë se do të nisë në muajt e parë të vitit të ri”, tha ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.