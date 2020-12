“Tirana qyteti me taksat më të larta”, Veliaj i përgjigjet PD në News24: Kam 5 vite që dëgjoj këto muhabete. Nëse krahasohemi me ta, jemi si ‘dita me natën’

Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në një lidhje të drejtpërdrejtë në rubrikën ‘Opinion’ në News24, iu përgjigj akuzave të PD, lidhur me taksat në Tiranë, për të cilat demokratët thonë se është qyteti me taksat më të larta.

“Kam 5 vite që dëgjoj këto muhabete nga një parti që ka një ndjesi faji se s’ka bërë asgjë për Tiranën. E përgënjeshroj PD për shkollat, kemi shkollën ‘Kosova’, ‘Andrea Stefani’, ‘Servete Maci’ është bërë nga e para, Liceu dhe Shkolla e Baletit janë stransformuar. Mund të vazhdoj pafundësisht, por është thjesht deklarata e radhës e atyre që aspirojnë të bëhen deputetë.

Fakt është që janë shpallur edhe me vendim gjykate si shpifës, ndaj Tirana nuk ka kohë për të humbur. Kemi taksat më të ulëta në rajon, por 1 % që është pjesa më e pasur sigurisht që do paguajën taksën e pronës. Ajo që ndodhte më parë në zyrën e Bashës, ishin ndërtuesin që paguanin më pak e gjyshet më shumë. Përsa kohë PD është bërë avokate e 1 % më të pasur do të thotë që sondazhet po e afrojnë të ky 1% dhe jo te shumica e popullsisë.

Dua të them këtu se sapo kemi fituar një gjyq me shoqatën e ndërtuesve, na kanë hedhur në gjyq për 3% e banesave sociale, dhe ky fakt do të thotë që gjykata e coi të drejtën në vend.

Ju keni premtuar ndërtimin e 17 shkollave, dhe PD thotë se vetëm me taskën e infrastrukturës shkollore mund të ndërtonin 12 shkolla..

Me po të njëjtën shumë do të bëhen 17 dhe jo 12 sa thotë PD.

Jemi në një situatë të vështirë, për shkak të pandemisë. Përse bashkia nuk i ka ardhur në ndihmë biznesit?

Le t’i krahasojmë si jemi sjellë ne si Bashki. Ne i hoqëm taksat e hotelerisë, hoqëm pagesat për banesat sociale për kohën e karantinës. Hoqëm taksat e përdorimit të hapsirës publike, kjo ka qenë alternative jonë, kurse e PD është merr vila për pasurinë e kryetarit, vendosi gjobë cdo ndërtuesi. Një pjesë e denoncimeve të tyre janë hequr, që do të thotë ose kanë qenë gënjeshtër, ose është paguar gjoba. Është një diferencë shumë e madhe të jetosh me pulsin e biznesit dhe ta përdorësh për gjoba partie. Nëse sot plani është on line, nuk e kanë harruar bizneset kunatin si institucionin themelor. Jemi dita me natën edhe në marrëdheniet me biznesin.