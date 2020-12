Cili lloj ushtrimi do t’ju ndihmojë të digjni më shumë yndyrë?

Ushqimi dhe ushtrimet e duhura janë faktorët kryesorë të humbjes së peshës.

Përveç kësaj, nëse doni të zvogëloni dhjamin e trupit tuaj ju nevojitet një kombinim i ushtrimeve që do të mbajnë ose rrisin indet muskulore dhe një lloj ushtrimi që do të mobilizojë yndyrnat për prodhimin e energjisë.

Por cili është ky lloj ushtrimi që do t’ju ndihmojë të digjni më shumë yndyrë? Sipas ekspertëve, për të djegur dhjamin, së pari duhet ta zhvendosni atë nga “pozicioni” i tij dhe ta dërgoni në qarkullimin e gjakut, ku do të transportohet në muskuj si karburant.

Për më tepër, dhjami hiqet më shpejt sepse “dhjami i barkut ka një dendësi më të lartë të receptorëve për substancat që stimulojnë mobilizimin e tij hormoni katekolamina, për shembull”, tha Dr. Jeff Horowitz, profesor në Universitetin e Miçiganit.

Kjo do të thotë që trajnimi me interval me intensitet të lartë është mënyra më e vërtetuar shkencërisht për të djegur dhjamin e padëshiruar në shumë më pak kohë. Ideali është një kombinim i stërvitjes me pesha dhe aktivitetit aerobik. Trajnimi me pesha duhet të jetë shumë i shkurtër dhe intensiv dhe nuk duhet të kalojë kurrë 45-60 minuta.