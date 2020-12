“Një kollë që vjen prej thellësisë së kraharorit’’ , infektohet me koronavirus zv.ministri i Mbrojtjes

Zëvendës ministri i Mbrojtjes, Petro Koci ka rezultuar pozitiv me koronavirus së bashku me familjen e tij.

Me anë të një postimi në Facebook, Koci bën me dije se shenjat që po përjetojnë janë kolla, temperatura me ethe dhe këputja e trupit.

Reagimi i plotë:

Covid, i veteofruar si dhurate per festat e fund dhe fillimvitit hyri pa trokitur ne familjen tone, duke na perqafuar te gjitheve. Nje kolle qe vjen gjithnje e me shume prej thellesise se kraharorit, temperature nganjehere me ethe, nje keputje trupi, ilace ,gjilpera, cajra etj na shoqerojne ditet.

Dje u konfirmuam me covid dhe nga analiza. U kerkoj gjithe kontakteve te mia te para 4 diteve te bejne kujdes. Ju uroj shendet miqte e mi! #distancehigjienemaske.