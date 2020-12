Aksidenti tragjik në Fier, banori: Ata i binin xhamit, më mori në telefon…

Një ngjarje e rëndë u regjistrua mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Levan-Qarr në vendin e quajtur “Kthesa e Qarrit”, ku dy persona humbën jetën pasi makina më te cilën udhëtonin përfundoi në një kanal me ujë.

Viktimat e aksidentit janë një burrë dhe një grua, identiteti i të cilëve ende nuk është bërë i ditur.

Lidhur me aksidentin e rëndë ka folur një banori zonës, i cili nxori me zetor makinën nga kanali me ujë, por fatkeqësisht dy personat kishin ndërruar jetë pasi ishin mbytur.

“Më mori në telefon një Bujar Troka këtu. Më tha hajde me sekonda se është mbytur një makinë. Ndeza zetorin dhe vij brenda 10 minutave këtu te vendi i ngjarjes. Takoj një Haki, nuk e di ca mbiemri ka. Ku është makina i thash, ka rënë brenda në ujë. Po personat ku janë, janë brenda tha ai. Në këtë unë marr papagallin e zetorit, i futem te xhami i mbrasëm, e godas dhe i nxjerr personat. I vë litarin makinës dhe e nxjerr lartë, personat ishin mbytur. Kur Hakiu ishte këtu, po shikonte që donin të dilnin nga xhami i mbrasëm dhe i binin xhamit. I thash pse s’more një gur që ta thyeje që të dilnin”,-u shpreh banori.