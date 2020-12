“Sfida më e vështirë që vazhdon të jetë ende ‘’, Juliana Pasha zbulon brengën që e mundon prej vitesh

Këngëtarja Juliana Pasha ka folur së fundmi për jetën e saj private dhe profesionale.

E ftuar në “Tani mund të këndosh” tek “E Diela Shqiptare”, këngëtarja rrëfeu dhe brengën më të madhe, e cila është mosardhja në jetë e një fëmije.

‘’Sfida më e vështirë që vazhdon të jetë ende dhe në dashtë Zoti të kalojë, por edhe nëse nuk kalon nuk ka problem për ne, ka qenë mosardhja në jetë e fëmije. Gjithsesi jeta është e gjatë, kemi akoma kohë përpara, do presim dhe disa vite. Nëse Zoti na bekon me një fëmijë do të jemi çifti më i lumtur, nëse jo opsionet janë të hapura.”, u shpreh Juliana.