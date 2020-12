Gent Zenelaj rrënqeth me fjalët dedikuar babait të tij të ndjerë: Shpirti yt i butë do jetë në jetën tonë përjetë

Aktori Gentian Zenelaj bëri të ditur ditën e djeshme se kishte humbur babain e tij, si pasojë e Covid- 19. Duke e thërritur ”Babo” me përkëdheli, Zenelaj shkruan në rrjetet sociale se prindërit nuk vdesin kurrë dhe se shpirti i tij i butë do jetë përjetë në jetën e tyre.

“Prindërit nuk vdêsin kurrë o Babo..Ata rrojnë brenda qelizave tona.Shpirti yt i butë do jetë në jetën tonë përjetë..Kemi jetuar dhe shijuar cdo moment të jetës tënde me ne o Babo. Ti ke bërë atë çfarë unë jam sot.

Kanë kujtime tē mrekullueshme edhe Danieli dhe Aria me ty ..me gjyshin e butë e shokun e lojrave ..E pra kjo nuk eshte lamtumirë o Babo..Ke qene dhe do jesh shoku im më i mirë.Keshilluesi më i duruar..Te dua shumë Babo “, shkruan aktori Zenelaj.