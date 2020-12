Horoskopi për ditën e sotme, 29 dhjetor 2020

Dashi

Qëndrimi i ftohtë i një mikut/mikes suaj do t’ju bëjë të ndiheni keq. Megjithatë përpiquni të ruani qetësinë. Mund të shfaqet një problem i papritur lidhur me paratë, ndaj përdorini me kujdes burimet tuaja financiare.

Demi

Do ndiheni shumë tërheqës para të tjerëve sot. Tregohuni të fshehtë për investimet dhe qëllimet tuaja në të ardhmen. Bashkëshorti/bashkëshortja dhe fëmijët tuaj do t’ju kushtojnë shumë vëmendje sot.

Binjakët

Mendoni vetëm pozitivisht sot. Ju që jeni të angazhuar në aktivitete biznesi në bashkëpunim me miqtë ose të afërmit, duhet të jeni të kujdesshëm, përndryshe mund të pësoni humbje financiare. Marrëdhënia me partnerin/partneren tuaj do të vihet në vështirësi për shkak të angazhimit tuaj në punë.

Gaforrja

Një faturë e papritur mund të rrisë barrën tuaj financiare. Disa nga mundësitë tuaja më të mira do të vijnë përmes njerëzve të rinj që mund të takoni. Familja juaj do të ndajë shumë probleme me ju sot. Planet tuaja për në mbrëmje mund të prishen për shkak të një vizite të papritur.

Luani

Do të duhet të përgjigjeni për mungesën e vëmendjes ndaj partnerit/partneres suaj. Duhet të mësoheni të kaloni më shumë kohë me anëtarët e familjes. Nëse nuk veproni kështu, mund të pengoni përpjekjet tuaja për të krijuar më shumë harmoni në familjen tuaj.

Virgjëresha

Ju mund të keqkuptoni një mik dhe si pasojë t’i jepni një përgjigje të ashpër. Sigurohuni që i keni të gjitha faktet, para se të jepni ndonjë gjykim. Mos flisni më shumë seç ju takon në punë, pasi do të ndikojë negativisht në reputacionin tuaj.

Peshorja

Vetëm ju e dini se çfarë është më e mira për ju, prandaj jini të fortë dhe të vendosur. Edhe pse pozicioni juaj financiar do të jetë i qëndrueshëm, nuk do të keni mundësi të realizoni planet e reja. Përfitoni nga koha e lirë që keni sot dhe qëndroni më pranë partnerit/partneres suaj.

Akrepi

Do të jetë përgjithësisht një ditë e mbarë. Do të ndiheni të motivuar dhe do të dini se si të rrisni potencialin tuaj të fitimit. Nuk do të shqetësoheni aspak se çfarë mendojnë njerëzit për ju sot. Përkundrazi, do të preferoni të mos takoni askënd në kohën tuaj të lirë, por thjesht të qëndroni vetëm.

Shigjetari

Mbajeni dietën ushqimore nën kontroll dhe ushtrohuni për të qëndruar në formë. Financiarisht, do të qëndroni të fortë. Partneri/partnerja juaj nuk do të jetë i/e gatshëm ose në gjendje të shprehë hapur ndjenjat ndaj jush. Do të jetë dita e duhur për të zbatuar projekte dhe plane të reja.

Bricjapi

Ndryshoni me kohën. Kjo do të zgjerojë vizionin tuaj, do t’ju përmirësojë temperamentin dhe do t’ju pasurojë mendjen. Një fqinj mund t’ju kërkojë borxh sot. Verifikoni besueshmërinë e tyre para se të jepni hua. Do të përkushtoheni maksimalisht ndaj partnerit/partneres suaj sepse e meriton.

Ujori

Do të keni kohë mjaftueshëm sot për t’iu përkushtuar vetes. Megjithatë, jepuni përparësi nevojave të familjes suaj. Do të ndjeni mungesën e një miku të dashur.

Peshqit

Përpjekja juaj së bashku me mbështetjen e anëtarëve të familjes, do t’ju ndihmojë të arrini rezultatet e dëshiruara në punë. Një i afërmi juaj mund të zhgënjehet dhe të mërzitet me sjelljen tuaj. Partneri/partnerja juaj mund të angazhohet shumë me miqtë e tij/saj, gjë që mund t’ju shqetësojë.