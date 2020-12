Jorida Tabaku publikon videon: Shqipëria e qeverisur nga Rama s’ka të ardhme

Jorida Tabaku, ish-deputetja e Partisë Demokratike, ka publikuar një video ku rendit deklaratat e kryeministrit Edi Rama, që sipas saj janë gënjeshtra.

Tabaku shprehet se Shqipëria me qeverisjen e Ramës është më e varfër, më e zbrasur dhe me të ardhura më të ulëta. “Shqipëria mbas 7 viteve të qeverisura nga Rama është më e varfër, me më shume taksa, me konsum me të ulet në familje, me të ardhura më të ulëta.

Shqipëria është e zbrazur, pa shpresë, pa të ardhme! Rama është dështim dhe Shqipëria nuk ka më kohë per të humbur!” shkruan Tabaku.