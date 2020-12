OBSH: Bota duhet të bëhet gati për diçka që mund të jetë edhe më e ashpër në të ardhmen

Një vit pasi koronavirusi shpërtheu, në të ardhmen bota mund të përballet me një pandemi edhe më të madhe, ndërsa me shpërthimin ekzistues bota nuk ishte plotësisht e përgatitur për t’u përballur me të, deklaroi Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

Drejtori ekzekutiv i OBSH-s, Mike Ryan në një konferencë për mediat për emergjencat shëndetësore, theksoi se ”bota tani është në një vend më të mirë për sa i përket fushës së shkencës diagnostike, vaksinës dhe fushave të tjera”. Por, Ryan paralajmëroi se ”bota duhet të bëhet gati për diçka që mund të jetë edhe më e ashpër në të ardhmen”.

Ai tha se pandemia COVID-19 ka qenë e rëndë, duke u përhapur me shpejtësi në mbarë botën.

“Kjo (pandemi) nuk është domosdoshmërish më e madhja. Ky virus është shumë i transmetushëm dhe vret njerëz dhe privon kaq shumë njerëz nga të dashurit e tyre. Por shkalla e vdekshmërisë aktuale është mjaft e ulët në krahasim me sëmundjet e tjera që shfaqen. Kjo është një thirrje për tu zgjuar”, tha Ryan.